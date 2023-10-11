В Таллинне утвердили план действий по переходу на обучение на эстонском языке. Как это будет?

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, переход на обучение на эстонском языке – это длительный и сложный процесс, который приходится осуществлять в очень сложных условиях. Стартовая позиция включает в себя серьезную нехватку учителей, а государственный бюджет, выделенный на проведение реформы, не соответствует реальным потребностям. «План действий по поддержке перехода на обучение на эстонском языке, разработанный Таллинном, не дублирует государственные программы, а включает в себя меры по поддержке учителей и учащихся как в школах с эстонским языком обучения, так и в тех школах, которые переходят на обучение на эстонском языке“, – сказал Михаил Кылварт.

Мэр подчеркнул, что, поскольку переход к преподаванию на эстонском языке будет осуществляться на базе имеющихся учительских ресурсов в первую очередь необходимо обеспечить максимальную поддержку учителей, которые могут достичь уровня владения эстонским языком С1.

„Мы и раньше занимались этим вопросом, однако сейчас направим на это еще больше ресурсов. Так, город организует курсы для учителей, чтобы они смогли повысить свое владение эстонским языком до уровня С1, – отметил Кылварт. – Таллиннский департамент образования предложит централизованную поддержку, чтобы привлечь в детские сады и школы новых учителей с необходимой квалификацией. С этой целью будет запущен проект „Из специалиста в учителя““.

Уже в октябре стартует проект языковой мобильности, в рамках которого учителя из русскоязычных школ и детских садов смогут поддержать и развить свои профессиональные языковые навыки в эстоноязычной школе или детском саду. В свою очередь педагоги из эстоноязычных детских садов смогут поддерживать и развивать эстонский язык у детей в дошкольных группах русскоязычных детских садов. Кроме того, с помощью языкового приложения преподавателям будет оказана поддержка в индивидуальном изучении языка.