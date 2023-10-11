В Таллинне утвердили план действий по переходу на обучение на эстонском языке. Как это будет?
На сегодняшнем заседании Таллиннская городская управа утвердила план действий по переходу на обучение на эстонском языке в таллиннских школах и дошкольных учреждениях. План охватывает учебные годы 2023/24 и 2024/25 и включает в себя пять приоритетных направлений: поддержка руководителей образовательных учреждений и учителей в достижении необходимого уровня владения эстонским языком, обучение учителей методикам многоязычного преподавания, создание правовой ясности на уровне государства и города, обеспечение учащихся учебными материалами и поддержкой в изучении языка, а также помощь школам в привлечении новых учителей.
По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, переход на обучение на эстонском языке – это длительный и сложный процесс, который приходится осуществлять в очень сложных условиях. Стартовая позиция включает в себя серьезную нехватку учителей, а государственный бюджет, выделенный на проведение реформы, не соответствует реальным потребностям. «План действий по поддержке перехода на обучение на эстонском языке, разработанный Таллинном, не дублирует государственные программы, а включает в себя меры по поддержке учителей и учащихся как в школах с эстонским языком обучения, так и в тех школах, которые переходят на обучение на эстонском языке“, – сказал Михаил Кылварт.
Мэр подчеркнул, что, поскольку переход к преподаванию на эстонском языке будет осуществляться на базе имеющихся учительских ресурсов в первую очередь необходимо обеспечить максимальную поддержку учителей, которые могут достичь уровня владения эстонским языком С1.
„Мы и раньше занимались этим вопросом, однако сейчас направим на это еще больше ресурсов. Так, город организует курсы для учителей, чтобы они смогли повысить свое владение эстонским языком до уровня С1, – отметил Кылварт. – Таллиннский департамент образования предложит централизованную поддержку, чтобы привлечь в детские сады и школы новых учителей с необходимой квалификацией. С этой целью будет запущен проект „Из специалиста в учителя““.
Уже в октябре стартует проект языковой мобильности, в рамках которого учителя из русскоязычных школ и детских садов смогут поддержать и развить свои профессиональные языковые навыки в эстоноязычной школе или детском саду. В свою очередь педагоги из эстоноязычных детских садов смогут поддерживать и развивать эстонский язык у детей в дошкольных группах русскоязычных детских садов. Кроме того, с помощью языкового приложения преподавателям будет оказана поддержка в индивидуальном изучении языка.
Одной из задач, которые предстоит решить, является повышение квалификации учителей. Для этого совместно с университетами и Таллиннским домом учителя город организует курсы предметной дидактики. В сотрудничестве с Тартуским университетом для учителей будет организовано интегрированным методикам преподавания предметов и языка, а также курсы по обучению и преподаванию в мультикультурной образовательной среде, причем особое внимание уделяется учителям школ с эстонским языком обучения. Чтобы обеспечить доступность дидактико-методических учебных материалов, в школах с русским языком обучения внедряется электронная среда Opiq.
Для улучшения процесса изучения эстонского языка в 1-х и 4-х классах, а также для того, чтобы учащиеся смогли достигнуть достаточно высоких результатов в обучении, необходимо разработать и внедрить концепцию школы полного дня. Эта концепция будет ориентирована на поддержку учебного плана, особое внимание уделяется учащимся 4 класса. Согласно государственному учебному плану, на обучение детей эстонскому языку отводилось всего два часа в неделю – при полном переходе на эстонский язык это значительно затрудняет усвоение предметов.
Мера по созданию правовой ясности на уровне государства и города включает в себя пересмотр системы распределения мест в школах для первоклассников с учетом особенностей, возникающим при переходе на обучение на эстонском языке.
План действий разработан специальной комиссией по переходу на обучение на эстонском языке при городской управе, созданной 31 мая 2023 года.
Согласно принятым Рийгикогу 12 декабря 2022 года Закону о внесении изменений в Закон об основной школе и гимназии и в другие соответствующие законы, переход дошкольных учреждений, основных школ и гимназий на обучение на эстонском языке начнется с 1 сентября 2024 года.
Переход на обучение на эстонском языке будет осуществляться постепенно: с 1 сентября 2024 года на обучение на эстонском языке полностью перейдут детские сады, а также 1-е и 4-е классы общеобразовательных школ. Начиная с этой же даты учителя, преподающие на эстонском языке в 1-х и 4-х классах школ, а также в дошкольных учреждениях, должны владеть эстонским языком на уровне C1.
С планом мероприятий по переходу на эстонский язык в муниципальных образовательных учреждениях Таллинна можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
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