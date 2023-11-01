Использовать снег для отопления? Народное собрание как реальный шанс таллиннцев изменить город к лучшему
Народное собрание, работа которого началась 7 октября и завершится 4 ноября, ищет ответ на вопрос, как лучше всего соединить зеленые зоны столицы в максимально привлекательное целое. Горуправа с интересом ожидает, какие идеи и предложения выдвинут его участники. Так как же продвигается этот процесс и какие есть проблемы?
Новый формат вовлечения
Народное собрание – это новый для Таллинна способ вовлечь жителей города в процесс планирования и принятия решений, и столица впервые организует такое мероприятие. „В мире подобный формат известен также как климатический совет, мы выбрали официальным названием Народное собрание Зеленой столицы“, – говорит Туули Веэрсалу, аналитик бюро зеленого поворота Центра стратегического управления Таллинна и руководитель проекта Народного собрания как представитель Таллинна. „В год, когда Таллинн является Зеленой столицей Европы, мы хотим повысить осведомленность о городской природе – озеленении и изменениях климата, а также более содержательно сотрудничать с жителями города и лучше направлять развитие в этой сфере“, – поясняет цели Таллинна Туули Веэрсалу.
Интенсивный период подготовки программы Народного собрания начался уже весной этого года. В рабочей группе Центра стратегического управления задачей руководителя проекта было координировать сотрудничество, уточнять темы Народного собрания и направлять работу с позиции города. Члены Народного собрания как группа представляют собой репрезентативный срез жителей Таллинна, они были привлечены на основе алгоритма случайной выборки.
Таллинн – устойчивый, адаптирующийся к климатическим изменениям, инклюзивный город
В год когда Таллинн носит титул Зеленой столицей Европы, основными темами для города являются сохранение природного разнообразия, климат и управление, исходящее из принципов устойчивого развития. На этапе подготовки Народного собрания второй стороной в качестве консультанта и проводника новой методики выступил Центр демократии DD, представитель которого, руководитель проекта Народного собрания и эксперт по проведению Народных собраний Майу Лауринг подтверждает, что обсуждение тем природного разнообразия и изменения климата способствуют достижению нескольких целей Зеленой столицы, в том числе развитию инклюзивного города и устойчивого города. „В этом процессе жители города выдвигают взвешенные, коллективные, основанные на опыте и знаниях предложения по развитию Таллинна как устойчивого зеленого города мира“.
По словам эксперта по методике проведения Народных собраний, в разных частях Европы сейчас уже почти каждый месяц проводятся местные или государственные Народные собрания на тему климата, на которые приглашается так называемая мини-общественность, чтобы принимать решения по социальным вопросам. „Мы рады, что почти полгода тесного сотрудничества с Центром стратегического управления Таллинна привлекли внимание людей к теме, благодаря которой появляется возможность реально что-то изменить“, – говорит Лауринг.
День, посвященный получению знаний и выслушиванию заинтересованных сторон, прошел успешно
„Одной из особенностей Народного собрания как способа вовлечения является то, что процесс начинается с приобретения и унифицирования знаний“, – объясняет Майу Лауринг, эксперт по методике проведения Народных собраний. На первых встречах 7–8 октября было предоставлено слово ученым и проектировщикам, создателям и пользователям городского пространства. Выступления были посвящены изменениям климата, их влиянию и необходимости адаптации к ним, а также роли природы в городском пространстве и пространственным выборам урбанизированного общества. Темами были также ландшафтная архитектура, экологичность, мобильность как основа психического здоровья. По словам Лауринг, эксперты представили базовые знания по темам, связанным с основным вопросом Народного собрания, а представители заинтересованных групп изложили свои взгляды и поделились практическим опытом.
Туули Веэрсалу подтверждает, что первые два дня прошли очень хорошо: „Участники Народного собрания потрясающие, их погруженность в тему вдохновляет и достойна восхищения. Ученые объяснили темы ясно и взвешенно. Заинтересованные стороны показали тот мир, который может оставаться скрытым для жителя города в повседневной жизни. Участники Народного собрания задавали прекрасные вопросы, их очень интересуют темы, связанные с изменением климата и озеленением городского пространства, они готовы конструктивно обсуждать, а также проявлять инициативу как горожане. Команда Центра демократии оказалась в своей стихии в лучшем смысле этого слова. Ведущий дня Евгений Тимощук своим теплым и сердечным отношением заряжал людей энергией и создавал безопасную и дружескую атмосферу“.
„Уже в первые выходные мы услышали, что опыт Народного собрания вдохновил и воодушевил работников города. В первые два дня в работе собрания приняли участие около 50 человек, и они произвели на нас впечатление своей погруженностью, интересом, способностью думать вместе, обсуждать друг с другом и активно задавать вопросы“, – описывает свои впечатления Майу Лауринг, по словам которой прокатившийся по Эстонии в первые выходные работы Народного собрания шторм стал подобающим фоном, поскольку обсуждались как раз вопросы изменения климата и адаптации к ним. По мнению эксперта по методике, на Народном собрании Зеленой столицы прозвучала разная информация и график был плотный, но расходясь в воскресенье, участники воодушевленно прощались со словами „Увидимся на следующих выходных!“
Народное собрание продолжает работу!
Центр демократии DD хочет и дальше развивать в Эстонии и шире использовать формат Народного собрания. С этой целью осуществляется сотрудничество в международных сетях и активно распространяется опыт и результаты посвященных вопросам климата Народных собраний, проводимых в Эстонии. Чтобы наблюдать и учиться, на таллиннском Народном собрании присутствуют местные и зарубежные представители академических кругов и самоуправлений. „Если в будущем что-то и будет нужно делать иначе, то лишь увеличить время – в международной практике Народные собрания проводятся в течение нескольких месяцев, даже полугода, – говорит Майу Лауринг. – В Эстонии мы постарались быть очень эффективными, проводя первые Народные собрания, посвященные климату, в Ида-Вирумаа, Тарту, а теперь и в Таллинне. И видно, что если собрать людей, дать им время и новые знания, а также полномочия принимать решения, разговор будет продолжаться дольше. Нужно также еще провести работу, чтобы достойно компенсировать людям выходные дни, от которых они добровольно отказались“.
14–15 октября Народное собрание собралось вновь. В качестве домашнего задания членам Народного собрания нужно было отметить городское озеленение на своих ежедневных маршрутах и связать этот опыт с тем, что они ранее услышали от экспертов. В субботу представители Таллинна выступили с докладом, который дает Народному собранию более четкое понимание функционирования, целей и деятельности города, всего жизненного цикла планирования городского озеленения и различных дилемм. Основное внимание уделялось обсуждениям в небольших группах, где предложения создавались и дорабатывались.
Завершающая встреча Народного собрания состоится 4 ноября, когда пройдут последние обсуждения, будут определены наиболее важные акценты и послания. Состоится голосование, и предложения, получившие более 80 % поддержки, имеющие коллективное значение и общие ценности, будут переданы мэру Таллинна. Итог проделанной работы подведут сладким праздником и словами благодарности. Предложения будут опубликованы на сайте Национального собрания.
Для того чтобы ответить на родившиеся в Народном собрании предложения, направить их в нужные кабинеты и скоординировать реализацию в течение следующего года, формируется руководящая группа из руководителей департаментов и служб города, к зоне ответственности которых относятся предложения Народного собрания. Председателем руководящей группы будет вице-мэр.
Общую информацию, принципы работы, расписание мероприятий, темы выступлений и список выступающих Народного собрания можно найти здесь.
Все доклады Народного собрания на эстонском и русском языках можно посмотреть на YouTube-канале Зеленой столицы на эстонском и русском языках.
Всю актуальную информацию о событиях, посвященных тому, что Таллинн в 2023 году станет Зеленой столицей Европы, найдете на greentallinn.eu/ru.