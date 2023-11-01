Использовать снег для отопления? Народное собрание как реальный шанс таллиннцев изменить город к лучшему

Все организовано четко и эффективно

Виктор Лидванский, 50 лет, электроэнергетик, участник Народного собрания Зеленой столицы

– Что вас заинтересовало в приглашении на Народное собрание?

– Это была новая возможность поучаствовать в городском мероприятии подобного масштаба, посмотреть, как это организуется, оценить уровень подготовки.

– Какое сложилось общее впечатление?

– Все было четко и на высоком уровне организовано, мероприятия не были свалены в кучу. Скажу, что процентов на 80 % это было эффективно, так как и планировалось. И людей собирали в интересных местах, а не в здании горуправы.

– Организаторы планировали провести Народное собрание так, чтобы те, чей родной язык неэстонский, тоже могли полноценно участвовать. Удалось ли им это? Чувствовали вы себя вовлеченным?

– Понравилось, что могли участвовать люди не только с родным русским, но даже с английским языком. Все вопросы на иностранных языках тут же переводились переводчиками на эстонский язык, чтобы эксперты могли адекватно ответить. Точно так же и вопросы русскоязычных участников синхронно переводились. И перевод был достаточно хороший – эксперты адекватно отвечали на эти вопросы.

Ощущение вовлеченности было. На третий день мы начали генерацию идей и оформление. Было с десяток столов, все делали ту же самую работу. Была возможность ознакомиться с идеями людей за соседними столами. Жаль лишь, что на это было выделено мало времени, идея была хорошая.

– Считаете ли вы себя общественно активным человеком, участвовали ли ранее в чем-либо подобном?

– Если честно, никогда не участвовал. Это первый и единственный раз. Пришло письмо с подписью мэра, что уже располагало к доверию и к желанию познакомиться поближе, узнать, что происходит и чего от меня хотят.

– Какое предложение вы сделали бы городу от себя?

– Это предложение не совсем мое – его уже применяли лет 70 назад.

Техника зимой не справляется с вывозом снега, когда его становится слишком много, собирают в настоящие горы. Это повреждает зеленые насаждения и другие элементы городского пространства. Зачастую ущерб бывает такой, что на это грустно смотреть.