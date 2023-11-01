Таллинн – Зелёная столица Европы 2023
01.11.2023, 14:19

Использовать снег для отопления? Народное собрание как реальный шанс таллиннцев изменить город к лучшему

 
ФОТО: Центра стратегического управления Таллинна

Народное собрание, работа которого началась 7 октября и завершится 4 ноября, ищет ответ на вопрос, как лучше всего соединить зеленые зоны столицы в максимально привлекательное целое. Горуправа с интересом ожидает, какие идеи и предложения выдвинут его участники. Так как же продвигается этот процесс и какие есть проблемы?

Новый формат вовлечения

Народное собрание Зеленой столицы

Народное собрание – это новый для Таллинна способ вовлечь жителей города в процесс планирования и принятия решений, и столица впервые организует такое мероприятие. „В мире подобный формат известен также как климатический совет, мы выбрали официальным названием Народное собрание Зеленой столицы“, – говорит Туули Веэрсалу, аналитик бюро зеленого поворота Центра стратегического управления Таллинна и руководитель проекта Народного собрания как представитель Таллинна. „В год, когда Таллинн является Зеленой столицей Европы, мы хотим повысить осведомленность о городской природе – озеленении и изменениях климата, а также более содержательно сотрудничать с жителями города и лучше направлять развитие в этой сфере“, – поясняет цели Таллинна Туули Веэрсалу.

Интенсивный период подготовки программы Народного собрания начался уже весной этого года. В рабочей группе Центра стратегического управления задачей руководителя проекта было координировать сотрудничество, уточнять темы Народного собрания и направлять работу с позиции города. Члены Народного собрания как группа представляют собой репрезентативный срез жителей Таллинна, они были привлечены на основе алгоритма случайной выборки.

Таллинн – устойчивый, адаптирующийся к климатическим изменениям, инклюзивный город

Народное собрание Зеленой столицы

В год когда Таллинн носит титул Зеленой столицей Европы, основными темами для города являются сохранение природного разнообразия, климат и управление, исходящее из принципов устойчивого развития. На этапе подготовки Народного собрания второй стороной в качестве консультанта и проводника новой методики выступил Центр демократии DD, представитель которого, руководитель проекта Народного собрания и эксперт по проведению Народных собраний Майу Лауринг подтверждает, что обсуждение тем природного разнообразия и изменения климата способствуют достижению нескольких целей Зеленой столицы, в том числе развитию инклюзивного города и устойчивого города. „В этом процессе жители города выдвигают взвешенные, коллективные, основанные на опыте и знаниях предложения по развитию Таллинна как устойчивого зеленого города мира“.

По словам эксперта по методике проведения Народных собраний, в разных частях Европы сейчас уже почти каждый месяц проводятся местные или государственные Народные собрания на тему климата, на которые приглашается так называемая мини-общественность, чтобы принимать решения по социальным вопросам. „Мы рады, что почти полгода тесного сотрудничества с Центром стратегического управления Таллинна привлекли внимание людей к теме, благодаря которой появляется возможность реально что-то изменить“, – говорит Лауринг.

День, посвященный получению знаний и выслушиванию заинтересованных сторон, прошел успешно

Народное собрание Зеленой столицы

„Одной из особенностей Народного собрания как способа вовлечения является то, что процесс начинается с приобретения и унифицирования знаний“, – объясняет Майу Лауринг, эксперт по методике проведения Народных собраний. На первых встречах 7–8 октября было предоставлено слово ученым и проектировщикам, создателям и пользователям городского пространства. Выступления были посвящены изменениям климата, их влиянию и необходимости адаптации к ним, а также роли природы в городском пространстве и пространственным выборам урбанизированного общества. Темами были также ландшафтная архитектура, экологичность, мобильность как основа психического здоровья. По словам Лауринг, эксперты представили базовые знания по темам, связанным с основным вопросом Народного собрания, а представители заинтересованных групп изложили свои взгляды и поделились практическим опытом.

Народное собрание Зеленой столицы

Туули Веэрсалу подтверждает, что первые два дня прошли очень хорошо: „Участники Народного собрания потрясающие, их погруженность в тему вдохновляет и достойна восхищения. Ученые объяснили темы ясно и взвешенно. Заинтересованные стороны показали тот мир, который может оставаться скрытым для жителя города в повседневной жизни. Участники Народного собрания задавали прекрасные вопросы, их очень интересуют темы, связанные с изменением климата и озеленением городского пространства, они готовы конструктивно обсуждать, а также проявлять инициативу как горожане. Команда Центра демократии оказалась в своей стихии в лучшем смысле этого слова. Ведущий дня Евгений Тимощук своим теплым и сердечным отношением заряжал людей энергией и создавал безопасную и дружескую атмосферу“.

„Уже в первые выходные мы услышали, что опыт Народного собрания вдохновил и воодушевил работников города. В первые два дня в работе собрания приняли участие около 50 человек, и они произвели на нас впечатление своей погруженностью, интересом, способностью думать вместе, обсуждать друг с другом и активно задавать вопросы“, – описывает свои впечатления Майу Лауринг, по словам которой прокатившийся по Эстонии в первые выходные работы Народного собрания шторм стал подобающим фоном, поскольку обсуждались как раз вопросы изменения климата и адаптации к ним. По мнению эксперта по методике, на Народном собрании Зеленой столицы прозвучала разная информация и график был плотный, но расходясь в воскресенье, участники воодушевленно прощались со словами „Увидимся на следующих выходных!“

Народное собрание продолжает работу!

Центр демократии DD хочет и дальше развивать в Эстонии и шире использовать формат Народного собрания. С этой целью осуществляется сотрудничество в международных сетях и активно распространяется опыт и результаты посвященных вопросам климата Народных собраний, проводимых в Эстонии. Чтобы наблюдать и учиться, на таллиннском Народном собрании присутствуют местные и зарубежные представители академических кругов и самоуправлений. „Если в будущем что-то и будет нужно делать иначе, то лишь увеличить время – в международной практике Народные собрания проводятся в течение нескольких месяцев, даже полугода, – говорит Майу Лауринг. – В Эстонии мы постарались быть очень эффективными, проводя первые Народные собрания, посвященные климату, в Ида-Вирумаа, Тарту, а теперь и в Таллинне. И видно, что если собрать людей, дать им время и новые знания, а также полномочия принимать решения, разговор будет продолжаться дольше. Нужно также еще провести работу, чтобы достойно компенсировать людям выходные дни, от которых они добровольно отказались“.

14–15 октября Народное собрание собралось вновь. В качестве домашнего задания членам Народного собрания нужно было отметить городское озеленение на своих ежедневных маршрутах и связать этот опыт с тем, что они ранее услышали от экспертов. В субботу представители Таллинна выступили с докладом, который дает Народному собранию более четкое понимание функционирования, целей и деятельности города, всего жизненного цикла планирования городского озеленения и различных дилемм. Основное внимание уделялось обсуждениям в небольших группах, где предложения создавались и дорабатывались.

Народное собрание Зеленой столицы

Завершающая встреча Народного собрания состоится 4 ноября, когда пройдут последние обсуждения, будут определены наиболее важные акценты и послания. Состоится голосование, и предложения, получившие более 80 % поддержки, имеющие коллективное значение и общие ценности, будут переданы мэру Таллинна. Итог проделанной работы подведут сладким праздником и словами благодарности. Предложения будут опубликованы на сайте Национального собрания.

Для того чтобы ответить на родившиеся в Народном собрании предложения, направить их в нужные кабинеты и скоординировать реализацию в течение следующего года, формируется руководящая группа из руководителей департаментов и служб города, к зоне ответственности которых относятся предложения Народного собрания. Председателем руководящей группы будет вице-мэр.

Общую информацию, принципы работы, расписание мероприятий, темы выступлений и список выступающих Народного собрания можно найти здесь.

Все доклады Народного собрания на эстонском и русском языках можно посмотреть на YouTube-канале Зеленой столицы на эстонском и русском языках.

Все организовано четко и эффективно

Народное собрание Зеленой столицы

Виктор Лидванский, 50 лет, электроэнергетик, участник Народного собрания Зеленой столицы

– Что вас заинтересовало в приглашении на Народное собрание?

– Это была новая возможность поучаствовать в городском мероприятии подобного масштаба, посмотреть, как это организуется, оценить уровень подготовки.

– Какое сложилось общее впечатление?

– Все было четко и на высоком уровне организовано, мероприятия не были свалены в кучу. Скажу, что процентов на 80 % это было эффективно, так как и планировалось. И людей собирали в интересных местах, а не в здании горуправы.

– Организаторы планировали провести Народное собрание так, чтобы те, чей родной язык неэстонский, тоже могли полноценно участвовать. Удалось ли им это? Чувствовали вы себя вовлеченным?

– Понравилось, что могли участвовать люди не только с родным русским, но даже с английским языком. Все вопросы на иностранных языках тут же переводились переводчиками на эстонский язык, чтобы эксперты могли адекватно ответить. Точно так же и вопросы русскоязычных участников синхронно переводились. И перевод был достаточно хороший – эксперты адекватно отвечали на эти вопросы.

Ощущение вовлеченности было. На третий день мы начали генерацию идей и оформление. Было с десяток столов, все делали ту же самую работу. Была возможность ознакомиться с идеями людей за соседними столами. Жаль лишь, что на это было выделено мало времени, идея была хорошая.

– Считаете ли вы себя общественно активным человеком, участвовали ли ранее в чем-либо подобном?

– Если честно, никогда не участвовал. Это первый и единственный раз. Пришло письмо с подписью мэра, что уже располагало к доверию и к желанию познакомиться поближе, узнать, что происходит и чего от меня хотят.

– Какое предложение вы сделали бы городу от себя?

Это предложение не совсем мое – его уже применяли лет 70 назад.

Техника зимой не справляется с вывозом снега, когда его становится слишком много, собирают в настоящие горы. Это повреждает зеленые насаждения и другие элементы городского пространства. Зачастую ущерб бывает такой, что на это грустно смотреть.

Так вот, если использовать снеготаялку, воду от растаявшего снега можно направлять для отопления. Ведь в этой воде нет кальция и магния, которые вредят отопительным системам.

Интересно стать частью процесса развития города

Артем, 32 года, ИТ-специалист в юридической компании, участник Народного собрания Зеленой столицы

– Почему вас привлекло предложение города об участии в Народном собрании?

– Мне нравится наблюдать за развитием городской среды, организацией общественных мест, и было интересно стать частью этого процесса.

– Были ли какие-то ожидания до мероприятия, и какое в итоге осталось впечатление, оказался ли опыт положительным?

– Всегда интересно изучать что-то новое. Ожидание только одно: чтобы потраченные на собрание ресурсы вылились в полезный для города результат.

– Считаете ли вы себя общественно активным человеком, участвовали ли ранее в чем-либо подобном?

– Для меня это первый такой опыт. Я думаю, это хорошая инициатива – подключать жителей города к подобным изменениям, ведь в итоге они являются конечными пользователями этих изменений. Думаю, стоит сделать единую централизованную систему, куда одни горожане могли бы обращаться со своими предложениями, другие – дополнять или голосовать за их внедрение. А город в свою очередь смог бы выступать в роли судьи – делаем, в какой очередности делаем или не делаем.

– Если вы не связаны с темами, обсуждавшимися на Народном собрании, достаточно ли было информации и сложно или легко было влиться в обсуждение?

– Любой участник дискуссионной группы мог свободно делиться своими мыслями, исходя из собственного опыта взаимодействия с окружающей его средой. Общего контекста было достаточно для определения проблем, ну а решением нужно уже заниматься профильным специалистам. Город пригласил нас в качестве пользователей среды, поэтому все предложения, которые были озвучены нами, – прежде всего о наболевшем.

– Организаторы планировали провести Народное собрание так, чтобы те, чей родной язык не эстонский, могли полноценно участвовать. Удалось ли им это? Чувствовали вы себя вовлеченным?

– В целом да, в первые дни были перемешаны столы, и было не очень удобно участвовать в дискуссиях, но все мы собрались ради обсуждения возможного развития города, поэтому нам это не мешало. Других проблем я не видел.

Крайне сложно угодить всем заинтересованным лицам

– Что нового вы узнали в ходе Народного собрания?

– В основном только убедился, насколько сложен процесс благоустройства города. Насколько сложно принимать решения, чтобы угодить всем заинтересованным лицам, и что чаще всего это невозможно. Займешь парковку для озеленения – будут жаловаться автомобилисты. Посадишь дерево в неправильном месте – будут жаловаться коммунальщики из-за неучтенных коммуникаций под землей, и так далее. Поэтому важно с пониманием относиться к тем нововведениям, которые происходят в городе, все минусы изменений учесть сразу крайне сложно. Главное, чтобы были механизмы для решения негативных последствий, если такие есть.

– Как лично вы оцениваете уровень экологичности в нашем городе, качество озеленения, количество зеленых зон и озеленительных элементов?

– В целом наш город достаточно зеленый, и дышится в нем легко, я недавно ездил в Ригу, и есть с чем сравнить: уровень пыли, загазованность и так далее. Понятное дело, что стоит учитывать количество населения в двух городах, но в целом Таллинн –комфортный город. Говорю с позиции жителя Ласнамяэ. Видно, как много работы делается по озеленению, и с каждым годом город преображается, меняется в лучшую сторону.

– Какие предложения вы лично сделали бы городу? Попали ли какие-то из ваших мыслей в тексты составленных предложений?

– От нашего дискуссионного стола в общий список попало немало предложений, в частности, одна из наших идей – высадка плодово-ягодных деревьев, как оказалось, в городе уже местами реализуется.

Всю актуальную информацию о событиях, посвященных тому, что Таллинн в 2023 году станет Зеленой столицей Европы, найдете на greentallinn.eu/ru.

RusDelfi
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