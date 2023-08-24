Как формируется первое Народное собрание Таллинна? Узнайте, как принять в нем участие!
В ближайшие недели 30 000 таллиннцев найдут в своих почтовых ящиках приглашение принять участие в первом Народном собрании Таллинна, на котором будут искать ответы на вопрос „Как объединить зеленые зоны Таллинна в общегородское привлекательное целое?“. Метод вовлечения, зарекомендовавший себя как в других частях Европы, так и в Эстонии, даст участникам представление о городском управлении, вводную информацию от ведущих ученых и опыт, как конструктивно обсуждать проблемы с самыми разными людьми. Предложения, составленные Народным собранием, в течение года поступят в горуправу. Итак, что нужно сделать, если такое приглашение поступит и в ваш почтовый ящик?
1. Ознакомьтесь с тем, что такое Народное собрание
„Участие в Народном собрании – это возможность сформировать ожидания города по зеленым темам, а они становятся все более важными с учетом изменений климата. Это также уникальная возможность послушать экспертов в этой области и заинтересованных людей“, – Майу Лауринг, специалист DD Demokraatiakeskus, эксперт по методике работы Народного собрания, перечисляет причины, по которым стоит принять участие в Народном собрании.
Народное собрание – это способ вовлечения горожан, когда на пять встреч приглашается срез населения, или так называемый мини-Таллинн, который делает перспективные предложения городу по заданной теме. Народное собрание помогает донести мнение о решении сложных тем, в том числе тех, кто обычно остается в стороне от обсуждения.
Важно, чтобы дискуссии не были предвзятыми ни из-за частных, ни из-за деловых интересов.
„Таллинн имеет достаточно новую стратегию развития, реализация сформулированных в ней целей должна охватить все сферы жизни. Темы, связанные с формированием устойчивого городского пространства, привлекают внимание в довольно контрастном и актуальном политическом свете. Одной из особенностей Народного собрания является то, что мы очень сознательно создаем нейтральное, сбалансированное и основанное на знаниях дискуссионное пространство. Важно, чтобы дискуссии не были предвзятыми ни из-за частных, ни из-за деловых интересов“, подчеркивает Лауринг.
Принять участие в Народном собрании очень полезно также потому, что в течение пяти дней встреч участники приобретут практические знания о том, как настроить людей с очень разными взглядами и опытом вести дискуссию мирным и ориентированным на поиск решения образом. „В отзывах о прошедшем в Тарту Народном собрании участники неожиданно отметили, что действительно можно научиться спокойно спорить. Опыт того, что можно дискутировать и без конфронтации и баталий, в наше время очень важен, и участие в Народном собрании дает прекрасную возможность его получить“, - Майу Лауринг призывает подумать и о личностном развитии.
Этот метод уже давно эффективно используется в Европе, и в последнее время он был усовершенствован именно для решения климатических и экологических проблем. Подробнее об методе читайте ЗДЕСЬ.
2. Зарегистрируйтесь
Приглашения для участия в Народном собрании на основе репрезентативной случайной выборки будет разослано 30 000 таллиннцев, участие возможно только по приглашению.
„Если вы ознакомились с методом и хотите участвовать, сообщите о своей заинтересованности и готовности. Для этого зарегистрируйтесь по адресу, указанному в приглашении на Народное собрание“, - поясняет Лауринг.
Из числа всех зарегистрировавшихся будет выбрано 60 человек, и из них будет сформировано Народное собрание, которое соберется пять раз в течение октября и ноября. В результате этих встреч родятся конструктивные предложения, которые будут переданы горуправе.
„Чтобы начинание Народного собрания было успешным, нам очень нужны все заинтересованные. Чем больше людей зарегистрируется, тем более разносторонний и лучший мини-Таллинн мы в итоге сможем собрать. Даже если вас не выберут в этот раз, ваш вклад тем, что вы зарегистрировались, уже будет очень важным“, - говорит Лауринг и добавляет, что за выступлениями и обсуждениями на Народном собрании можно будет следить онлайн. В Народное собрание будут выбраны жители разных районов Таллинна старше 16 лет.
„Ваша роль не в том, чтобы быть экспертом по климату или городскому планированию, а в том, чтобы просто быть самим собой – жителем Таллинна, любого пола, национальности или части города“.
Участникам также будет предложено проанализировать новую услышанную информацию, участвовать в обсуждениях и задавать конструктивные вопросы.
3. Участвуйте во встречах
Народное собрание пройдет с 7 октября по 4 ноября. 7–8 октября участники Народного собрания впервые соберутся вместе, и эксперты дадут им обзор, который поможет лучше понять таллиннскую тематику, связанную с климатом. А представители заинтересованных групп объяснят различные аспекты и позиции, которые необходимо взвесить. Участникам также будет предложено проанализировать новую услышанную информацию, участвовать в обсуждениях и задавать конструктивные вопросы. Таким образом, в первые выходные участникам предстоит глубоко ознакомиться с темой“, - поясняет Лауринг.
С программой Народного собрания на русском языке можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
Через неделю Народное собрание соберется вновь, и тогда пройдут управляемые групповые дискуссии – жители разных частей города смогут поделиться своими мнениями на перспективу.
„В результате обсуждений будут сформулированы предложения для города, к ним добавят свои комментарии привлеченные эксперты, после чего будет проведено голосование по каждому предложению. Каждое предложение, которое поддержит не менее 80 % членов Народного собрания, будет считаться коллективным согласованным пожеланием Народного собрания и 4 ноября будет передано Таллиннской городской управе. При бюро зеленого поворота Центра стратегического управления Таллинна создано ответственное подразделение и ведущая группа, которая обеспечит поступление предложений на стол горуправы в течение года, а также обратную связь о том, как и когда предложения пойдут в работу“, - эксперт поясняет, что результаты потраченных усилий не останутся пылиться на полках.
Также будет установлено, в течение какого бюджетного периода предложение может быть реализовано и кто является основным ответственным лицом. Если это предложение, которое уже есть в планах города или даже в работе, то будет разъяснено, как эта тема будет развиваться дальше.
Вся информация будет обнародована на сайте Народного собрания Зеленой столицы, и горуправа будет информировать горожан об рассмотрении предложений и возможностях их реализации.
О повторяющихся вопросах, касающихся участников Народного собрания, по-русски читайте ЗДЕСЬ.
Всю актуальную информацию о событиях и мероприятиях в рамках программы „Таллинн – Зеленая столица Европы 2023“ можно найти на greentallinn.eu/ru