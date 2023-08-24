Как формируется первое Народное собрание Таллинна? Узнайте, как принять в нем участие!

1. Ознакомьтесь с тем, что такое Народное собрание

„Участие в Народном собрании – это возможность сформировать ожидания города по зеленым темам, а они становятся все более важными с учетом изменений климата. Это также уникальная возможность послушать экспертов в этой области и заинтересованных людей“, – Майу Лауринг, специалист DD Demokraatiakeskus, эксперт по методике работы Народного собрания, перечисляет причины, по которым стоит принять участие в Народном собрании.

Народное собрание – это способ вовлечения горожан, когда на пять встреч приглашается срез населения, или так называемый мини-Таллинн, который делает перспективные предложения городу по заданной теме. Народное собрание помогает донести мнение о решении сложных тем, в том числе тех, кто обычно остается в стороне от обсуждения.

Важно, чтобы дискуссии не были предвзятыми ни из-за частных, ни из-за деловых интересов. Майу Лауринг

„Таллинн имеет достаточно новую стратегию развития, реализация сформулированных в ней целей должна охватить все сферы жизни. Темы, связанные с формированием устойчивого городского пространства, привлекают внимание в довольно контрастном и актуальном политическом свете. Одной из особенностей Народного собрания является то, что мы очень сознательно создаем нейтральное, сбалансированное и основанное на знаниях дискуссионное пространство. Важно, чтобы дискуссии не были предвзятыми ни из-за частных, ни из-за деловых интересов“, подчеркивает Лауринг.

Принять участие в Народном собрании очень полезно также потому, что в течение пяти дней встреч участники приобретут практические знания о том, как настроить людей с очень разными взглядами и опытом вести дискуссию мирным и ориентированным на поиск решения образом. „В отзывах о прошедшем в Тарту Народном собрании участники неожиданно отметили, что действительно можно научиться спокойно спорить. Опыт того, что можно дискутировать и без конфронтации и баталий, в наше время очень важен, и участие в Народном собрании дает прекрасную возможность его получить“, - Майу Лауринг призывает подумать и о личностном развитии.