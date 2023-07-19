30 000 жителей Таллинна в августе получат приглашение

Через неделю Народное собрание соберется снова, и состоятся модерируемые групповые обсуждения, жители разных частей города смогут поделиться своими взглядами на перспективу. По результатам обсуждений будут сформулированы предложения для города, к ним добавят свои комментарии привлеченные эксперты, после чего будет проведено голосование по каждому предложению. Каждое предложение, которое поддержит не менее 80 % членов Народного собрания, будет считаться коллективным согласованным пожеланием Народного собрания и 4 ноября будет передано Таллиннской городской управе.

Содержательные предложения приведут к конкретным действиям

„Тщательная подготовка для того, чтобы помочь людям понять тему и получить важную информацию, является большим преимуществом метода Народного собрания. Информацией владеют чиновники и эксперты. Метод Народного собрания выносит всю информацию на групповые обсуждения, оформляет ее, и таким образом у членов собрания появляется обширная информация, на основе которой они уже могут предлагать содержательные и подходящие горожанам решения. У горожан появляется возможность влиять на жизнь города, исходя именно из своего жизненного опыта, ценностей и потребностей – никому не нужно становиться экспертом в этой теме, чтобы сформировать свое мнение. Важный нюанс еще до созыва Народного собрания состоит в том, что у города должно быть согласовано, кто будет отвечать за реализацию предложений, то есть на чей стол попадет этот документ“, - Лауринг высоко ценит столицу за ответственность и обращение к Demokraatiakeskus для помощи в реализации метода.