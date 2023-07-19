Таллинн – Зелёная столица Европы 2023
19.07.2023, 06:00

30 000 жителей Таллинна в августе получат приглашение

 
Смотрите, что это за приглашение и что оно означает
ФОТО: Елена Руди

Если до сих пор горожане, заинтересованные в жизни Таллинна, имели возможность влиять на деятельность столицы, участвуя в публичных дискуссиях и предлагая городу идеи, то вскоре Таллинн реализует еще один способ, благодаря которому горожане смогут больше, чем раньше, влиять организацию своего быта и благосостояния. Этой осенью впервые в истории Таллинна будет создано Народное собрание Зеленой столицы (Rohelise pealinna rahvakogu): горуправа созовет горожан, чтобы они с помощью экспертов и заинтересованных групп ответили на вопрос „Как объединить зеленые зоны Таллинна в общегородское привлекательное целое?“.

Что такое Народное собрание?

„Народное собрание – это способ вовлечения горожан, когда на пять встреч созывается срез населения, или так называемый мини-Таллинн, который делает перспективные предложения городу по заданной теме. Народное собрание помогает донести мнение о решении сложных тем, в том числе тех, кто обычно остается в стороне от обсуждения. Членов Народного собрания более глубоко ознакомят с темой эксперты и представляющие разные точки зрения заинтересованные группы. Затем заданный собранию вопрос будет проанализирован в групповых обсуждениях и сформулированы предложения“, – поясняет Майу Лауринг, специалист DD Demokraatiakeskus, эксперт по методике работы Народного собрания.

„Метод уже давно используется в Европе как эффективный способ решения различных вопросов, касающихся общественности, и в последнее время этот инклюзивный формат был усовершенствован именно для решения климатических и экологических проблем. Это один из самых эффективных методов для объединения зеленых сил Таллинна“, – добавляет эксперт. Кстати говоря, Таллинн не первый в Эстонии пользуется этой интересной возможностью: народные собрания, связанные с климатом, в последние несколько лет с успехом прошли также в Тарту и Ида-Вирумаа.

„Выбор темы первого Народного собрания в Таллинне способствует повышению качества жизни. Под этим мы подразумеваем природное разнообразие городского озеленения и благополучие людей, которое однозначно невозможно без городской зелени. Таким образом, выбранная тема имеет более широкое влияние, чем может показаться на первый взгляд – она подразумевает качество городской жилой среды именно с точки зрения адаптации к изменению климата“, – говорит Туули Веэрсалу, аналитик бюро зеленого поворота Центра стратегического управления Таллинна, руководитель проекта Народного собрания со стороны города.

Уникальный Центр вовлечения и активные дискуссии о городском пространстве

Совсем скоро в Центре стратегического управления Таллинна, на Каарли пст., 1 откроется Центр вовлечения – уникальное пространство для выставок и совместного творчества, где будут в том числе инновационные цифровые инструменты, позволяющие более наглядно, чем ранее, раcсматривать сложные процессы городского планирования. Горожане смогут также принимать участие в различных мастер-классах и дискуссиях.

Подробнее о Центре вовлечения читайте ЗДЕСЬ.

„Так, сейчас, если говорить о заказанных Таллиннским департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства проектах реконструкции дорог и улиц, вы можете повлиять и на условия проектирования и эскизный проект, и на стадии дополненного проекта. Кроме того, можно внести свой вклад в различные стратегические документы, такие, например, как план развития системы общего водоснабжения и канализации Таллинна. Горожане смогут выражать свое мнение и по другим изменениям городского пространства.

Например, в рамках проекта „Зеленый след“ подготовлены решения с использованием тактического урбанизма, которые переосмысливают городское пространство в Ласнамяэ, Нымме и Пыхья-Таллинне. Предлагаемые решения учитывают идеи и рекомендации, родившиеся в ходе обсуждений с местными активистами. Большой популярностью у горожан пользуется и возможность предлагать идеи – так, пришло более 500 предложений о том, где должны быть расположены общественные краны с питьевой водой, ну и, конечно, Народный бюджет каждую осень привлекает внимание горожан и вдохновляет их подумать о том, какие проекты можно было бы профинансировать из Народного бюджета в следующем году“, - руководитель отдела вовлечения и экологичного образования Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Михаил Евдокимов приводит примеры того, что вовлечение становится все более популярным среди горожан.

Как будут выбраны члены Народного собрания?

Министерство внутренних дел предоставит городу Таллинну случайную выборку адресов и мейлов 30 000 жителей столицы, исходя из пола, возраста и места жительства. В середине августа им будут разосланы персональные приглашения, и они смогут сообщить организаторам о своей заинтересованности. Ожидается, что остальные жители города и все желающие смогут наблюдать за процессом работы Народного собрания на сайте greentallinn.eu/rahvakogu.

„Мы очень надеемся, что зарегистрирует свою заинтересованность принять участие не менее 600 человек со всего города, с самым разным бэкграундом. Затем из них мы с помощью специального репрезентативного алгоритма сможем выбрать 60 членов Народного собрания. Важно, чтобы в те пять дней, которые мы будем собираться за дискуссионными столами, мы увидели и услышали очень большое многообразие, настоящий срез населения Таллинна. Тогда и предложения, в итоге переданные городу, будут иметь совершенно новое качество“, – подчеркивает Лауринг. Выбранные члены Народного собрания Зеленой столицы останутся анонимными для общественности и не получат денежного вознаграждения за участие в собрании.

Важный момент: знание эстонского языка для участия в Народном собрании не является определяющим – предусмотрена возможность перевода и модераторы, которые общаются и на русском, и на английском языках.

Веэрсалу добавляет, что в зависимости от содержания сделанных предложений они будут учтены при подготовке новой общей и детальной планировки частей города, а также при реализации целей стратегии развития „Таллинн 2035“, при реализации целей сферы городского ландшафта, в осуществлении мер Таллиннской климатической программы по адаптации к изменениям климата и при обновлении плана действий по озеленению Таллинна.

Народное собрание пройдет с 7 октября по 4 ноября и сосредоточится на целостности и согласованности городского озеленения по всему городу.

„Вовлечение горожан – важная часть современных внутригородских рабочих процессов. Цель вовлечения – получить от горожан обратную связь и узнать мнения по конкретной теме для достижения более качественного результата, повышения взаимопонимания и создания более высокого уровня доверия среди тех, кто участвует в вовлечении“, – поясняет Михаил Евдокимов, руководитель отдела вовлечения и экологичного образования Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства.

Дискуссии, основанные на полной информации

7–8 октября участники Народного собрания впервые соберутся вместе, и эксперты дадут им обзор и новую информацию, чтобы помочь лучше понять, что происходит в области климата в городе и в более широком смысле. C различными интересами и точками зрения, которые необходимо взвесить, Народное собрание ознакомят представители заинтересованных групп. Участникам также будет предложено проанализировать новую услышанную информацию, участвовать в обсуждениях и задавать конструктивные вопросы. Таким образом, в первые выходные участникам предстоит глубоко ознакомиться с темой.

Через неделю Народное собрание соберется снова, и состоятся модерируемые групповые обсуждения, жители разных частей города смогут поделиться своими взглядами на перспективу. По результатам обсуждений будут сформулированы предложения для города, к ним добавят свои комментарии привлеченные эксперты, после чего будет проведено голосование по каждому предложению. Каждое предложение, которое поддержит не менее 80 % членов Народного собрания, будет считаться коллективным согласованным пожеланием Народного собрания и 4 ноября будет передано Таллиннской городской управе.

Содержательные предложения приведут к конкретным действиям

„Тщательная подготовка для того, чтобы помочь людям понять тему и получить важную информацию, является большим преимуществом метода Народного собрания. Информацией владеют чиновники и эксперты. Метод Народного собрания выносит всю информацию на групповые обсуждения, оформляет ее, и таким образом у членов собрания появляется обширная информация, на основе которой они уже могут предлагать содержательные и подходящие горожанам решения. У горожан появляется возможность влиять на жизнь города, исходя именно из своего жизненного опыта, ценностей и потребностей – никому не нужно становиться экспертом в этой теме, чтобы сформировать свое мнение. Важный нюанс еще до созыва Народного собрания состоит в том, что у города должно быть согласовано, кто будет отвечать за реализацию предложений, то есть на чей стол попадет этот документ“, - Лауринг высоко ценит столицу за ответственность и обращение к Demokraatiakeskus для помощи в реализации метода.

Последнее слово по предложениям остается за городским советом и горуправой.

Узнайте больше о Народном собрании ЗДЕСЬ.

Всю актуальную информацию о событиях и мероприятиях в рамках программы „Таллинн – Зеленая столица Европы 2023“ можно найти на greentallinn.eu/ru

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