30 000 жителей Таллинна в августе получат приглашение
Если до сих пор горожане, заинтересованные в жизни Таллинна, имели возможность влиять на деятельность столицы, участвуя в публичных дискуссиях и предлагая городу идеи, то вскоре Таллинн реализует еще один способ, благодаря которому горожане смогут больше, чем раньше, влиять организацию своего быта и благосостояния. Этой осенью впервые в истории Таллинна будет создано Народное собрание Зеленой столицы (Rohelise pealinna rahvakogu): горуправа созовет горожан, чтобы они с помощью экспертов и заинтересованных групп ответили на вопрос „Как объединить зеленые зоны Таллинна в общегородское привлекательное целое?“.
Что такое Народное собрание?
„Народное собрание – это способ вовлечения горожан, когда на пять встреч созывается срез населения, или так называемый мини-Таллинн, который делает перспективные предложения городу по заданной теме. Народное собрание помогает донести мнение о решении сложных тем, в том числе тех, кто обычно остается в стороне от обсуждения. Членов Народного собрания более глубоко ознакомят с темой эксперты и представляющие разные точки зрения заинтересованные группы. Затем заданный собранию вопрос будет проанализирован в групповых обсуждениях и сформулированы предложения“, – поясняет Майу Лауринг, специалист DD Demokraatiakeskus, эксперт по методике работы Народного собрания.
„Метод уже давно используется в Европе как эффективный способ решения различных вопросов, касающихся общественности, и в последнее время этот инклюзивный формат был усовершенствован именно для решения климатических и экологических проблем. Это один из самых эффективных методов для объединения зеленых сил Таллинна“, – добавляет эксперт. Кстати говоря, Таллинн не первый в Эстонии пользуется этой интересной возможностью: народные собрания, связанные с климатом, в последние несколько лет с успехом прошли также в Тарту и Ида-Вирумаа.
„Выбор темы первого Народного собрания в Таллинне способствует повышению качества жизни. Под этим мы подразумеваем природное разнообразие городского озеленения и благополучие людей, которое однозначно невозможно без городской зелени. Таким образом, выбранная тема имеет более широкое влияние, чем может показаться на первый взгляд – она подразумевает качество городской жилой среды именно с точки зрения адаптации к изменению климата“, – говорит Туули Веэрсалу, аналитик бюро зеленого поворота Центра стратегического управления Таллинна, руководитель проекта Народного собрания со стороны города.
Как будут выбраны члены Народного собрания?
Министерство внутренних дел предоставит городу Таллинну случайную выборку адресов и мейлов 30 000 жителей столицы, исходя из пола, возраста и места жительства. В середине августа им будут разосланы персональные приглашения, и они смогут сообщить организаторам о своей заинтересованности. Ожидается, что остальные жители города и все желающие смогут наблюдать за процессом работы Народного собрания на сайте greentallinn.eu/rahvakogu.
„Мы очень надеемся, что зарегистрирует свою заинтересованность принять участие не менее 600 человек со всего города, с самым разным бэкграундом. Затем из них мы с помощью специального репрезентативного алгоритма сможем выбрать 60 членов Народного собрания. Важно, чтобы в те пять дней, которые мы будем собираться за дискуссионными столами, мы увидели и услышали очень большое многообразие, настоящий срез населения Таллинна. Тогда и предложения, в итоге переданные городу, будут иметь совершенно новое качество“, – подчеркивает Лауринг. Выбранные члены Народного собрания Зеленой столицы останутся анонимными для общественности и не получат денежного вознаграждения за участие в собрании.
Веэрсалу добавляет, что в зависимости от содержания сделанных предложений они будут учтены при подготовке новой общей и детальной планировки частей города, а также при реализации целей стратегии развития „Таллинн 2035“, при реализации целей сферы городского ландшафта, в осуществлении мер Таллиннской климатической программы по адаптации к изменениям климата и при обновлении плана действий по озеленению Таллинна.
Народное собрание пройдет с 7 октября по 4 ноября и сосредоточится на целостности и согласованности городского озеленения по всему городу.
„Вовлечение горожан – важная часть современных внутригородских рабочих процессов. Цель вовлечения – получить от горожан обратную связь и узнать мнения по конкретной теме для достижения более качественного результата, повышения взаимопонимания и создания более высокого уровня доверия среди тех, кто участвует в вовлечении“, – поясняет Михаил Евдокимов, руководитель отдела вовлечения и экологичного образования Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства.
Дискуссии, основанные на полной информации
7–8 октября участники Народного собрания впервые соберутся вместе, и эксперты дадут им обзор и новую информацию, чтобы помочь лучше понять, что происходит в области климата в городе и в более широком смысле. C различными интересами и точками зрения, которые необходимо взвесить, Народное собрание ознакомят представители заинтересованных групп. Участникам также будет предложено проанализировать новую услышанную информацию, участвовать в обсуждениях и задавать конструктивные вопросы. Таким образом, в первые выходные участникам предстоит глубоко ознакомиться с темой.
Через неделю Народное собрание соберется снова, и состоятся модерируемые групповые обсуждения, жители разных частей города смогут поделиться своими взглядами на перспективу. По результатам обсуждений будут сформулированы предложения для города, к ним добавят свои комментарии привлеченные эксперты, после чего будет проведено голосование по каждому предложению. Каждое предложение, которое поддержит не менее 80 % членов Народного собрания, будет считаться коллективным согласованным пожеланием Народного собрания и 4 ноября будет передано Таллиннской городской управе.
Содержательные предложения приведут к конкретным действиям
„Тщательная подготовка для того, чтобы помочь людям понять тему и получить важную информацию, является большим преимуществом метода Народного собрания. Информацией владеют чиновники и эксперты. Метод Народного собрания выносит всю информацию на групповые обсуждения, оформляет ее, и таким образом у членов собрания появляется обширная информация, на основе которой они уже могут предлагать содержательные и подходящие горожанам решения. У горожан появляется возможность влиять на жизнь города, исходя именно из своего жизненного опыта, ценностей и потребностей – никому не нужно становиться экспертом в этой теме, чтобы сформировать свое мнение. Важный нюанс еще до созыва Народного собрания состоит в том, что у города должно быть согласовано, кто будет отвечать за реализацию предложений, то есть на чей стол попадет этот документ“, - Лауринг высоко ценит столицу за ответственность и обращение к Demokraatiakeskus для помощи в реализации метода.
Последнее слово по предложениям остается за городским советом и горуправой.
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