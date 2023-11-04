Как такое возможно? Француз проехал 3220 километров на одноколесном велосипеде, чтобы достичь Эстонии

Всего унициклист проделал путь в 3220 километров, начав свое путешествие из столицы автогонок - французского города Ле-Ман и закончив в Таллинне. Всего в пути Сильвен провел 114 дней. На вопрос о том, как такая идея вообще у него возникла, Сильвен говорит, что причины, в основном, две: „Во-первых, это символично — соединить мою родную страну Францию и страну, где я постоянно проживаю — Эстонию. А так как я передвигаюсь на уницикле постоянно, я решил, что он будет подходящим транспортным средством для такого приключения. Еще одна мотивация — я становлюсь старше. Это путешествие я совершил на свой 30-й день рождения. Своим поступком я хотел вдохновить людей жить их лучшую жизнь, быть счастливыми и отваживаться мечтать и бросать вызов“.

При этом Сильвен живет и работает в Эстонии, считая эту страну чем-то вроде „затерянного рая“, о котором просто не все знают.

„Я люблю Эстонию, живу здесь уже 10 лет. Многих удивляет, но я считаю, что Эстония — одно из лучших мест на земле. Это спрятанный рай. Хотя рай — понятие субъективное. Мне нравится, что здесь есть четыре полноценных сезона, она не перенаселена и это максимально спокойное место. Природа восхитительна и доступна. Эстонцы — невероятные люди, мне очень нравится их способ социализации. Среднестатистический эстонец, возможно, спокойный и интровертный человек, но при этом они очень добрые, честные и заботливые. Я очень ценю такое отношение к людям“.

По словам Сильвена, сложнее всего было правильно оценивать и распределять свои силы, так как помимо езды на уницикле Сильвен также снимал блог о своем путешествии.

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