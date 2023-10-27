ВИДЕО | Француз проехал 3220 километров на уницикле, чтобы достичь Таллинна

Сильвен живет в Эстонии уже 10 лет. Он переехал сюда в рамках Европейской волонтерской влужбы — работал с детьми в школе. После окончания проекта поселился в Таллинне. Сейчас Сильвен — уличный артист, который ездит со своим шоу по всему миру. А на прошлой неделе он завершил еще один невероятный проект — путешествие из Франции в Эстонию на уницикле — одноколесном велосипеде. О том, как это было — в материале RusDelfi.