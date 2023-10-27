Новости Эстонии
27.10.2023, 17:06

ВИДЕО | Француз проехал 3220 километров на уницикле, чтобы достичь Таллинна

 
Анна Тамм
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ФОТО: Фото героя публикации

Сильвен живет в Эстонии уже 10 лет. Он переехал сюда в рамках Европейской волонтерской влужбы — работал с детьми в школе. После окончания проекта поселился в Таллинне. Сейчас Сильвен — уличный артист, который ездит со своим шоу по всему миру. А на прошлой неделе он завершил еще один невероятный проект — путешествие из Франции в Эстонию на уницикле — одноколесном велосипеде. О том, как это было — в материале RusDelfi.

Всего унициклист проделал путь в 3220 километров, начав свое путешествие с французского города Ле-Ман и закончив в Таллинне.

Как к тебе пришла такая идея?

Во-первых, это символично — соединить мою родную страну Францию и страну, где я постоянно проживаю — Эстонию. А так как я передвигаюсь на уницикле постоянно, я решил, что он будет подходящим транспортным средством для такого приключения.

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