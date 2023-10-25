Комментатор Eurosport: не помогла ли критика одержать лучшему снукеристу Эстонии сенсационную победу?
Снукерист Андрес Петров одержал самую крупную победу в своей профессиональной карьере, обыграв на престижном турнире Northern Ireland Open 2023 одного из сильнейших игроков мира. Корреспондент RusDelfi связался с комментатором Eurosport Владимиром Синицыным, который рассказал о недавней словесной перепалке с эстонским спортсменом, а также о шансах Петрова на сохранение прописки в элите снукера.
Андрес Петров – чемпион Европы и первый спортсмен из стран Балтии, который участвует в профессиональном снукере.
Победив на ЧЕ, Петров завоевал путевку на два года в профессиональную лигу, в которой выступают лучшие игроки в снукер в мире, например, Ронни О’Салливан и Марк Селби.
„Эстония - самая маленькая страна на снукерной карте мира. Появление в туре её представителя - огромный успех. Обретение представителем Эстонии статуса профессионального снукериста - это большой успех, Андрес стал чемпионом Европы, благодаря этому попал в когорту сильнейших, а круг этот ограниченный - 128 игроков со всего мира. Я с Андресом знаком более 10 лет и поэтому естественно, как мог поддерживал, болел и призывал своих читателей (а у меня их много) поддерживать. В общем поддержка была, но не было результатов. Вместе с тем амбиции у Андреса были очень большие, но прошлый сезон он провел неважно, а в этом сезоне решается судьба сохранения статуса профессионала, так как он дается на два года“, — похвалил Андреса комментатор.
На выходных лучший снукерист Эстонии вышел в основную сетку престижного Northern Ireland Open 2023, но больше всего разговоров вызвала его переписка в Twitter с комментатором Eurosport Владимиром Синицыным.
„У нас тут была ситуация, когда я высказал критику в адрес Андреса. Всего было два предложения: что он 8 матчей в этом сезоне проиграл - более трех месяцев идет сезон, 8 поражений, ни одной победы. И второе: он - как палочка-выручалочка, можно ставить на его соперников. Эту критику Андрес воспринял как оскорбление, хотя это была констатация фактов и не более. Потом был обмен всякими колкостями и последнее, что я написал Андресу в качестве пожелания: что нужен ему хороший тренер. Это был действительно добрый совет. Сейчас получается, что Андрес тренирует сам себя и многому научить не может“, — объяснил Синицын недавний конфликт с Андресом.
Во вторник снукерист Андрес Петров одержал самую громкую победу в своей профессиональной карьере, обыграв на престижном турнире Northern Ireland Open 2023 со счетом 4:3 ирландца Марка Аллена, который занимает четвертое место в мировом рейтинге.
„Теперь по поводу его победы: да, после этой нашей с ним переписки, он выиграл матч. И выиграл не у кого-то, а у Марка Аллана, который два года подряд выигрывал у себя в Белфасте. Я понимаю ликование эстонских болельщиков. Но опытные болельщики сразу отметили, что более некачественного матча не видели никогда. Почему так сыграл Аллен? Ну, игра сразу не сложилась, занервничал. А что касается Андреса, пару раз было что-то новое, когда он вдумчиво (я как раз за выбор ударов его критиковал) выбирал неплохие решения, но концовку все-таки смазал, очень много было промахов и ошибок. Но подарком Аллена, который подставил ему синий шар и дал возможность провести такую несложную концовку, Андрес воспользовался“, — прокомментировал сенсационную победу Синицын.
Петров, занимающий 96-е место в мировом рейтинге, в следующем раунде встретится с китайцем Син Цзыхао (97-е место), который в первом раунде обыграл шотландца Грэма Дотта (41-е место) со счетом 4:1. Этот матч запланирован на среду.
„Теперь об его шансах в следующем матче. Они, конечно, есть. И шансы неплохие, потому что играет с дебютантом из Китая, но китайские дебютанты не робкого десятка и могу сказать, что его соперник Син Цзыхао набрал за этот свой первый сезон 14,5 тысяч очков. А у Андреса за два сезона на 500 очков только больше.
Шансы есть - кого обыгрывать, если не дебютанта? В рейтинге они по соседству и выигрывать Андресу надо, но уверенности в том, что будет победа, нет“, — рассказал Синицын о шансах Андреса в следующем раунде Northern Ireland Open 2023.
„После такой громкой победы всегда наступает какой-то эмоциональный спад. Вот если у него будут гореть глаза и если будет решительно настроен на победу, то он может выиграть. А в целом ему в этом сезоне надо решить очень серьезную задачу: остаться в элите снукера. И вот на это шансов немного. Ему надо побеждать и побеждать.
Сейчас, например, заветное 64-е место занимает игрок, у которого на 50 000 очков больше, чем у Андреса (15 000 очков). Вот такая история. Ну и, конечно, хочется пожелать ему быть более терпимым к критике. Например, Аллена после поражения от Петрова тоже критикуют по полной программе. Как человек играет, такую он и получает реакцию от болельщиков. Это все естественно“, — добавил Синицын.
Петров рискует остаться за бортом элитного снукера и профессиональных турниров. Что же надо сделать, чтобы сохранить прописку в элите?
„Ему надо занять в мировом рейтинге место среди 64 лучших, но это задача очень сложная. Надо 50 000 очков набрать. Сейчас ему за две победы дали 4500 очков. Вы можете представить, сколько надо выигрывать, чтобы 50 000 набрать? Второй вариант: надо быть в числе лучших по сезонному рейтингу. Но тут тоже надо набрать очень большую сумму очков, чтобы претендовать на это.
Есть еще один вариант: пробиться на чемпионат мира, но это надо пройти многоступенчатую квалификацию. Но если это удается, то игроку дают право остаться в элите. Вот такие три возможности. Ну а вернуться в элиту можно через Q School (серия любительских снукерных турниров, созданная в качестве замены International Open Series). Андрес дал понять, что он в любом случае намерен карьеру продолжить, и это можно только приветствовать“, — подытожил Синицын.
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