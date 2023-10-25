Комментатор Eurosport: не помогла ли критика одержать лучшему снукеристу Эстонии сенсационную победу?

„У нас тут была ситуация, когда я высказал критику в адрес Андреса. Всего было два предложения: что он 8 матчей в этом сезоне проиграл - более трех месяцев идет сезон, 8 поражений, ни одной победы. И второе: он - как палочка-выручалочка, можно ставить на его соперников. Эту критику Андрес воспринял как оскорбление, хотя это была констатация фактов и не более. Потом был обмен всякими колкостями и последнее, что я написал Андресу в качестве пожелания: что нужен ему хороший тренер. Это был действительно добрый совет. Сейчас получается, что Андрес тренирует сам себя и многому научить не может“, — объяснил Синицын недавний конфликт с Андресом.

На выходных лучший снукерист Эстонии вышел в основную сетку престижного Northern Ireland Open 2023, но больше всего разговоров вызвала его переписка в Twitter с комментатором Eurosport Владимиром Синицыным.

„Эстония - самая маленькая страна на снукерной карте мира. Появление в туре её представителя - огромный успех. Обретение представителем Эстонии статуса профессионального снукериста - это большой успех, Андрес стал чемпионом Европы, благодаря этому попал в когорту сильнейших, а круг этот ограниченный - 128 игроков со всего мира. Я с Андресом знаком более 10 лет и поэтому естественно, как мог поддерживал, болел и призывал своих читателей (а у меня их много) поддерживать. В общем поддержка была, но не было результатов. Вместе с тем амбиции у Андреса были очень большие, но прошлый сезон он провел неважно, а в этом сезоне решается судьба сохранения статуса профессионала, так как он дается на два года“, — похвалил Андреса комментатор.

Победив на ЧЕ, Петров завоевал путевку на два года в профессиональную лигу, в которой выступают лучшие игроки в снукер в мире, например, Ронни О’Салливан и Марк Селби.

„Теперь по поводу его победы: да, после этой нашей с ним переписки, он выиграл матч. И выиграл не у кого-то, а у Марка Аллана, который два года подряд выигрывал у себя в Белфасте. Я понимаю ликование эстонских болельщиков. Но опытные болельщики сразу отметили, что более некачественного матча не видели никогда. Почему так сыграл Аллен? Ну, игра сразу не сложилась, занервничал. А что касается Андреса, пару раз было что-то новое, когда он вдумчиво (я как раз за выбор ударов его критиковал) выбирал неплохие решения, но концовку все-таки смазал, очень много было промахов и ошибок. Но подарком Аллена, который подставил ему синий шар и дал возможность провести такую несложную концовку, Андрес воспользовался“, — прокомментировал сенсационную победу Синицын.

Петров, занимающий 96-е место в мировом рейтинге, в следующем раунде встретится с китайцем Син Цзыхао (97-е место), который в первом раунде обыграл шотландца Грэма Дотта (41-е место) со счетом 4:1. Этот матч запланирован на среду.

„Теперь об его шансах в следующем матче. Они, конечно, есть. И шансы неплохие, потому что играет с дебютантом из Китая, но китайские дебютанты не робкого десятка и могу сказать, что его соперник Син Цзыхао набрал за этот свой первый сезон 14,5 тысяч очков. А у Андреса за два сезона на 500 очков только больше.

Шансы есть - кого обыгрывать, если не дебютанта? В рейтинге они по соседству и выигрывать Андресу надо, но уверенности в том, что будет победа, нет“, — рассказал Синицын о шансах Андреса в следующем раунде Northern Ireland Open 2023.

„После такой громкой победы всегда наступает какой-то эмоциональный спад. Вот если у него будут гореть глаза и если будет решительно настроен на победу, то он может выиграть. А в целом ему в этом сезоне надо решить очень серьезную задачу: остаться в элите снукера. И вот на это шансов немного. Ему надо побеждать и побеждать.