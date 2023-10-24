ВИДЕО | Сенсация: лучший снукерист Эстонии обыграл одного из сильнейших игроков мира

27-летний Петров, преодолевший квалификацию престижного турнира Northern Ireland Open 2023, выигрывал у Аллена со счетом 2:0, выиграв первый фрейм 90:30 и второй 87:13. Аллен выиграл третий фрейм 77:32, но Петров оказался сильнее в четвертом 58:53.

Аллену, побеждавшему на двух последних открытых чемпионатах Северной Ирландии, удалось вернуться в игру и сравнять счет - 3:3. Однако решающий седьмой фрейм оказался действительно равным.

37-летний Аллен был близок к победе, когда повел в счете 56:48, но затем допустил ошибку с синим шаром. Петров воспользовался осечкой соперника, последовательно забив последний синий, розовый и черный шары, и выиграл седьмой фрейм со счетом 66:56.

Видео решающих моментов:

Петров, занимающий 96-е место в мировом рейтинге, в следующем раунде встретится с китайцем Син Цзыхао (97-е место), который в первом раунде обыграл шотландца Грэма Дотта (41-е место) со счетом 4:1. Этот матч запланирован на среду.

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