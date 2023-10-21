Чемпионом Эстонии по снукеру вступил в словесную войну с российским телекомментатором

Синицын назвал Петрова „палочка-выручалочка“ перед квалификационными матчами, и посоветовал делать ставки против него. Комментатор ошибся, так как Петров в квалификации обыграл представителя Англии Сандерсона Лэма со счетом 4:3 и попал в основную сетку турнира, то есть в топ-64.

„Российский комментатор Eurosport назвал меня „палочка-выручалочка“, которая помогает делать ему ставки против меня и каждый раз выигрывать (это было сказано перед моим вчерашним матчем). Надеюсь, он проиграл много денег. И надеюсь, что российский Eurosport найдет кого-то более компетентного для этой работы“, — написал Петров в своем Twitter.

„Да, моя ставка проиграла“, — ответил Синицын. „Но это ничто по сравнению с тем, сколько я выиграл на поражениях Петрова и сколько еще выиграю на этом“.

„Заметь, я тебя не оскорбил. Позволил себе только критику. Ты же открыто меня оскорбляешь. А ведь о тебе негатива наберётся куда больше, чем обо мне. Урезонься и подумай, чем займёшься после окончания карьеры“, — добавил комментатор.

Позже спор о том, оскорблял ли Синицын Петрова или просто критиковал, продолжился. Кроме того, телекомментатор посоветовал Петрову нанять тренера и похвастался, что у него в Твиттере в десять с лишним раз больше подписчиков, чем у Петрова. Петров, в свою очередь, поинтересовался, почему комментатору разрешено делать ставки непосредственно перед играми. Синицын ответил, что делать ставки запрещено только самим игрокам.

В понедельник Петров встретится с действующим чемпионом Марком Алленом (Северная Ирландия) или Беном Мертенсом (Бельгия) в топ-64 турнира Northern Ireland Open 2023.

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