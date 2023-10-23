ЭКСПЕРИМЕНТ | Заправляться в стиле Калле Грюнталя

9 мая. Вторник. На часах 11:25. Депутат Грюнталь выступает в большом зале Рийгикогу. И дальше меньше, чем за 15 минут происходит нечто загадочное. За 11 минут после окончания речи он успевает заправить бак своего автомобиля на заправке Alexela. Мы знаем это потому, что время заправки указано в его отчете о расходах, а также из парламентских стенограмм известно, что всего через 11 минут после первого выступления Грюнталь снова выступает с речью.

Вторник октября. На часах также 11:25. Журналисты „Экспресса“ попробовали выяснить, как далеко они смогут уйти от зала Рийгикогу за 11 минут. Условия были равны с теми, которые были у Грюнталя: дневное время, в Таллинне без пробок и даже день недели тот же. В документах не указано, на какую именно заправку Alexela ездил депутат, поэтому журналисты выбрали ближайшую к Рийгикогу, то есть ту, что возле торгового центра Кристийне.

Подробнее смотрите в видео.

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