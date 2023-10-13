Сверхъестественные способности Грюнталя. Как депутат одновременно и заседает в Рийгикогу, и заправляет свой джип?

В прошлом году „Экспресс“ писал о том, как Мартину Репинскому, в то время депутату-центристу, удавалось нарушать законы физики. Как только Репинский садился за руль своего автомобиля, топлива начинало сгорать намного больше, чем могла потреблять машина.

За несколько часов Репинский мог заправить несколько баков топлива на деньги налогоплательщиков. Как ему удавалось это делать, бывший депутат „Экспрессу“ так и не объяснил.

Член Рийгикогу Калле Грюнталь — человек еще более ловкий. По всей видимости, Эстония может рассчитывать на какую-то крупную научную премию, поскольку депутат EKRE, похоже, нашел способ для телепортации. Если это не так, то, согласно выпискам по топливной карте, имеющимся в распоряжении „Экспресса“, с расходами Грюнталя на топливо происходят очень странные вещи.