13.10.2023, 15:30
Сверхъестественные способности Грюнталя. Как депутат одновременно и заседает в Рийгикогу, и заправляет свой джип?(16)
ФОТО: | Õhtuleht
Представитель EKRE Калле Грюнталь — человек-волшебник, на которого не распространяются законы физики. Он может находиться в двух разных местах одновременно, пишет Eesti Ekspress.
В прошлом году „Экспресс“ писал о том, как Мартину Репинскому, в то время депутату-центристу, удавалось нарушать законы физики. Как только Репинский садился за руль своего автомобиля, топлива начинало сгорать намного больше, чем могла потреблять машина.
За несколько часов Репинский мог заправить несколько баков топлива на деньги налогоплательщиков. Как ему удавалось это делать, бывший депутат „Экспрессу“ так и не объяснил.