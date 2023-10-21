Бывший глава Департамента полиции через суд потребовал от МВД опровергнуть выводы его служебной проверки

Как сообщили Rus.err в пресс-службе судов, Вахер просит суд установить, что в выводах служебной проверки, проведенной МВД в отношении бывшего гендиректора PPA, было опорочено его доброе имя, и обязать министерство возместить причиненный этим неимущественный ущерб.

В пресс-службе уточнили, что Вахер настаивает только на установлении судом противоправности оценок, которые дало ему МВД, и просит обязать министерство их опровергнуть, не требуя компенсации в денежной форме.

Как сообщал в марте Delfi, 21 марта чиновники Полиции безопасности Эстонии (КаПо) предъявили подозрение в мошенничестве руководителю таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Ээрику Хелдна, а генеральному директору Департаменту полиции и погранохраны Эльмару Вахеру было предьявлено подозрение в пособничестве мошенничеству.

Согласно подозрению, в апреле 2019 года Ээрика Хелдна по его желанию и при содействии Эльмара Вахера фиктивно оформили на службу в Департамент полиции и погранохраны и в тот же день перевели в структурное подразделение Сил обороны, где он в действительности уже работал в течение года.

Согласно подозрению, в мае 2022 года Ээрик Хелдна подал в Департамент социального страхования заявление о назначении ему пенсии за выслугу лет. Департамент социального страхования ходатайство удовлетворил. Основанием для ходатайства о получении пенсии стали документы, отражающие, в том числе, фиктивный стаж Ээрика Хелдна в полиции в течение примерно двух лет. Без этого Хелдна не набрал бы необходимый стаж чиновника полиции (25 лет) и не имел бы права на получение пенсии за выслугу лет.

Обвиняемые утверждают, что не совершали никаких преступлений, и речь идет об обычной ротации высших чиновников в силовых ведомствах, которая является распространенной практикой.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .