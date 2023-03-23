ФОТО и ВИДЕО | Оказавшийся в центре скандала Эльмар Вахер побывал „на ковре“ у министра внутренних дел

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Сегодня утром у Вахера состоялся разговор с министром внутренних дел Лаури Ляэнеметсом, который отстранил Вахера от дел на время проведения расследования.

„Я дал министру обзор того, что произошло, и свою оценку. Также мне сказали, что правительство решило отстранить меня от должности на время служебной проверки“, — сказал Вахер в интервью Delfi. Он сказал, что сейчас будет ждать документ о своем отстранении и намерен тщательно с ним ознакомиться.



„Я своей вины не вижу, все-таки мы имеем дело с юридическим спором, который касается расчета стажа. В преступлении я точно не виновен и намерен всестороннее сотрудничать со следствием“, — заверил Вахер.



„Немного досадно, что длившийся три года юридический спор закончился обыском и уголовным производством“.



Вахер отметил что нынешнее впечатление о ситуации не соответствует действительности.



„Журналисты, пожалуйста, не распространяйте одну правду“, — подчеркнул он.

Значит ли это, что КаПо плохо сделала свою работу? Об этом Вахер предложил спросить у государственного прокурора. По словам Вахера, кадровые действия, которые были произведены в Ээриком Хелдна, не являются исключением, подобные примеры есть еще.



Почему глава полиции рискнул репутацией в конце своего служебного срока?



„Как руководитель полиции ты должен доверять юристам, своим коллегам. Это сфера ответственности юристов по вопросам персонала“.

Ранее Вахер также говорил, что не чувствует себя виноватым.

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