ВИДЕО | Правительство рассказало о своих новых решениях

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Вырклаэв сообщил, что на кабинетном заседании было принято 26 решений. Например, подготовлен законопроект о производстве по коллективному иску, который позволит подавать коллективный иск в суд против нарушившего обязательство предприятия и требовать возмещение ущерба. Также в Рийгикогу будет направлен проект, по которому Эстония предоставит Европейскому банку инвестиций гарантии на 10 млн евро, при помощи которых будут выдаваться кредиты на поддержку Украины. Внесены изменения в закон о Кайтселийте, чтобы его члены могли приобретать больше боеприпасов для личного оружия.

Сейчас идет расследование инцидентов, когда различным учреждениями поступили письма с бомбовой угрозой.

„Полиция заверяет, что реальный уровень опасности в стране не повысился. Случившееся было направлено на подрыв чувства безопасности общества. Цель угроз — посеять панику, вызвать неразбериху, поэтому полиция просит не распространять ложную информацию и поговорить с детьми и молодежью, что рассылка таких писем — не шутка. Давайте сохранять спокойствие. Полиция работает над тем, чтобы установить виновников“, — сказал министр.

Министр выразил удовлетворение тем фактом, что вчера проект госбюджета на следующий год прошел первое чтение в парламенте. О том, сколько куда пойдет, читайте ЗДЕСЬ.

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