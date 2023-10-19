Проект госбюджета на следующий год прошел первое чтение в парламенте

Министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ), выступая перед парламентом, сказал, что приступившее весной к работе правительство поставило перед собой задачу привести в порядок финансовые дела и предпринять шаги, необходимые для достижения баланса между расходами и доходами. В начале лета были приняты решения повысить со следующего года налог с оборота с 20 до 22 процентов, в следующие три года повысить налог на азартные игры, акциз на алкоголь и табак, а также изменить семейные пособия таким образом, чтобы они были государству по карману. По словам Вырклаэва, благодаря госбюджету на 2024 год состояние госказны улучшится примерно на 500 миллионов евро.

При составлении госбюджета, а также в свете рассчитанной на четыре года бюджетной стратегии правительство руководствовалось следующими сферами: финансирование государственной обороны и комплексной безопасности Эстонии, поддержка экономического роста путем „зеленых“ реформ, устойчивость государственных финансов, переход на образование на эстонском языке и поддержка Украины.

„За счет бюджета на 2024 год мы не только сократим большой дефицит бюджета, но и направим значительную сумму на инвестиции. Важно, чтобы мы вкладывали средства в те сферы, которые имеют критическое значение для государства: безопасность, образование, наука и инновации, автомобильные и железные дороги, „зеленые“ реформы, повышение энергоэффективности зданий, инфотехнологии и кибербезопасность“, - сказал министр финансов, представляя проект госбюджета.

В 2024 году оборонный бюджет Эстонии впервые превысит планку в три процента и составит 3,2 процента ВВП. В следующем году в гособорону будет вложено более 1,3 миллиарда евро. Остается в силе договоренность о выделении одного процента ВВП на финансирование науки.