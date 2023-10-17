Новости Эстонии
17.10.2023, 12:29

ЦКП: Повреждение газопровода все еще расследуется по нескольким направлениям

 
Снимок носит иллюстративный характер
Снимок носит иллюстративный характер
ФОТО: Elering | Delfi Meedia

Центральная криминальная полиция Финляндии продолжила в выходные расследование причин повреждения газопровода и телекоммуникационного кабеля между Финляндией и Эстонией. В заявлении ЦКП говорится, что расследование все еще ведется по нескольким направлениям, и они продвигаются бок о бок, пишет yle.fi.

Одно из направлений расследования – суда, находившиеся на месте происшествия. Полиция расследует их активность в районе места утечки.

По данным ЦКП, расследование продолжает находиться в очень активной фазе.

Неделю назад была обнаружена утечка на газопроводе Balticconnector между Финляндией и Эстонией, а также повреждение телекоммуникационного кабеля, соединяющего две страны.

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