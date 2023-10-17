ЦКП: Повреждение газопровода все еще расследуется по нескольким направлениям

Центральная криминальная полиция Финляндии продолжила в выходные расследование причин повреждения газопровода и телекоммуникационного кабеля между Финляндией и Эстонией. В заявлении ЦКП говорится, что расследование все еще ведется по нескольким направлениям, и они продвигаются бок о бок, пишет yle.fi.