ЦКП: Повреждение газопровода все еще расследуется по нескольким направлениям
Центральная криминальная полиция Финляндии продолжила в выходные расследование причин повреждения газопровода и телекоммуникационного кабеля между Финляндией и Эстонией. В заявлении ЦКП говорится, что расследование все еще ведется по нескольким направлениям, и они продвигаются бок о бок, пишет yle.fi.
Одно из направлений расследования – суда, находившиеся на месте происшествия. Полиция расследует их активность в районе места утечки.
По данным ЦКП, расследование продолжает находиться в очень активной фазе.
Неделю назад была обнаружена утечка на газопроводе Balticconnector между Финляндией и Эстонией, а также повреждение телекоммуникационного кабеля, соединяющего две страны.
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