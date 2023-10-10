Финский премьер сообщил, что причиной повреждения газопровода Balticconnector мог быть саботаж. И ответил на вопрос о возможной причастности РФ

Премьер-министру задан вопрос: есть ли основания подозревать, что за инцидентом стоит Россия?

По его словам, если завод в Инко будет в рабочем состоянии, то с газоснабжением никаких проблем не будет. "Но цена на газ может на какое-то время вырасти“, - сказал он.

„Если повреждения серьезные, то на ремонт могут уйти месяцы. Но газоснабжение стабильно, оно обеспечено заводом СПГ в Инко. Его мощность достаточна, она всегда была больше, чем у Balticconnector“, - сказал представитель газовой компании Gasgrid Finland Рику Хуттенен.

„Мы расследуем, идет ли речь об умышленном деянии, или имеется другая причина. В данный момент кажется, что кабель связи был разрушен в пределах эстонских границ. Расследованием руководят власти Эстонии“.

Заместитель руководителя погранохраны Финляндии Маркку Хассинен сообщил, что утром в понедельник были найдены явные признаки повреждения газовой трубы Balticconnector. Пограничная служба передала всю информацию Центральной криминальной полиции Финляндии (KRP).

Глава финского правительства подчеркнул, что ситуация с энергоснабжением стабильная. "Речь не идет об акции, которая нас парализует. Конечно, то, что произошло вызывает озабоченность, это ясно“.

„Финляндия хорошо подготовлена. Защита критической инфраструктуры уже сейчас на очень сильном уровне. Нужно быть готовым к новым сюрпризам. Готовность повышена как внутри страны, так и на международном уровне идет тесное сотрудничество с партнерами“, - сказал Орпо.

Все эти дни (после обнаружения утечки на газопроводе) он плотно общался с премьер-министром Эстонии Каей Каллас. Последний разговор имел место сегодня.

Как сказал финский премьер, подтверждение информации по утечке получили сегодня утром. По словам Орпо, вероятно, что ущерб причинен "внешним воздействием“.

„Важно тщательно расследовать дело и не делать на этом этапе преждевременных выводов“, - ответил он.

Тот же ответ повторила и KRP. „Предварительное расследование только на начальной стадии. Один важный вопрос еще предстоит выяснить — кто или что за этим стоит. Мы не будем спекулировать“.

На пресс-конференции отметили, что газовая труба находится в экономических водах Финляндии, в середине Финского залива. Поврежденный кабель связи в этом же географическом районе, но не рядом с газопроводом.

Насколько велик ущерб, причиненный газовой трубе, на данный момент точно неясно. Но финская полиция заверяет, что повреждение такое, которое не могло произойти случайно. В KRP не пожелали проводить какую-либо аналогию с "Северным потоком“.

По словам премьер-министра Финляндии, простому жителю страны причины беспокоиться нет. Военной опасности для государства нет. "Энергии, газа много, поставки продолжаются. Но нужно быть готовым, чтобы минимизировать все риски“, - сказал в заключении пресс-конференции Орпо.

Ранее во вторник премьер-министр Петтери Орпо сообщил, что, по доступной на данный момент информации, повреждение газопровода между Финляндией и Эстонией не могло быть вызвано его нормальной эксплуатацией и обычными перепадами давления, передает YLE.

Пограничная служба и береговая охрана Финского залива установили место утечки: оно находится на территории Финляндии.

По словам Орпо, ситуация с энергоснабжением в Финляндии остается стабильной.

"Речь не идет о повреждении, способном вывести из строя нашу газотранспортную систему", – отметил он.

Работа газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией была приостановлена, по оценкам, на несколько месяцев в связи с подозрением в утечке. Газопровод проходит по дну Балтийского моря от Инкоо до Палдиски.

Газопровод пролегает через весь Финский залив, и из-за обильного судоходного движения расследование причин возможной утечки затруднено, сообщает Пограничная служба Финляндии.