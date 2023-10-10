Финский премьер сообщил, что причиной повреждения газопровода Balticconnector мог быть саботаж. И ответил на вопрос о возможной причастности РФ(20)
Правительство Финляндии провело экстреннную пресс-конференцию на тему безопасности в связи с инцидентом на газопроводе Balticconnector и повреждением кабеля связи между Эстонией и Финляндией.
В пресс-конференции принимали участие премьер-министр Петтери Орпо, представители Минобороны, полиции, Минэкономики и транспортного ведомства Финляндии.
Как сказал финский премьер, подтверждение информации по утечке получили сегодня утром. По словам Орпо, вероятно, что ущерб причинен "внешним воздействием“.
Все эти дни (после обнаружения утечки на газопроводе) он плотно общался с премьер-министром Эстонии Каей Каллас. Последний разговор имел место сегодня.
„Финляндия хорошо подготовлена. Защита критической инфраструктуры уже сейчас на очень сильном уровне. Нужно быть готовым к новым сюрпризам. Готовность повышена как внутри страны, так и на международном уровне идет тесное сотрудничество с партнерами“, - сказал Орпо.
Глава финского правительства подчеркнул, что ситуация с энергоснабжением стабильная. "Речь не идет об акции, которая нас парализует. Конечно, то, что произошло вызывает озабоченность, это ясно“.
Заместитель руководителя погранохраны Финляндии Маркку Хассинен сообщил, что утром в понедельник были найдены явные признаки повреждения газовой трубы Balticconnector. Пограничная служба передала всю информацию Центральной криминальной полиции Финляндии (KRP).
Представитель KRP сообщил участникам пресс-конференции, что расследование находится на начальной стадии.
„Мы расследуем, идет ли речь об умышленном деянии, или имеется другая причина. В данный момент кажется, что кабель связи был разрушен в пределах эстонских границ. Расследованием руководят власти Эстонии“.
„Если повреждения серьезные, то на ремонт могут уйти месяцы. Но газоснабжение стабильно, оно обеспечено заводом СПГ в Инко. Его мощность достаточна, она всегда была больше, чем у Balticconnector“, - сказал представитель газовой компании Gasgrid Finland Рику Хуттенен.
По его словам, если завод в Инко будет в рабочем состоянии, то с газоснабжением никаких проблем не будет. "Но цена на газ может на какое-то время вырасти“, - сказал он.
Премьер-министру задан вопрос: есть ли основания подозревать, что за инцидентом стоит Россия?
„Важно тщательно расследовать дело и не делать на этом этапе преждевременных выводов“, - ответил он.
Тот же ответ повторила и KRP. „Предварительное расследование только на начальной стадии. Один важный вопрос еще предстоит выяснить — кто или что за этим стоит. Мы не будем спекулировать“.
На пресс-конференции отметили, что газовая труба находится в экономических водах Финляндии, в середине Финского залива. Поврежденный кабель связи в этом же географическом районе, но не рядом с газопроводом.
Насколько велик ущерб, причиненный газовой трубе, на данный момент точно неясно. Но финская полиция заверяет, что повреждение такое, которое не могло произойти случайно. В KRP не пожелали проводить какую-либо аналогию с "Северным потоком“.
По словам премьер-министра Финляндии, простому жителю страны причины беспокоиться нет. Военной опасности для государства нет. "Энергии, газа много, поставки продолжаются. Но нужно быть готовым, чтобы минимизировать все риски“, - сказал в заключении пресс-конференции Орпо.
Ранее во вторник премьер-министр Петтери Орпо сообщил, что, по доступной на данный момент информации, повреждение газопровода между Финляндией и Эстонией не могло быть вызвано его нормальной эксплуатацией и обычными перепадами давления, передает YLE.
Пограничная служба и береговая охрана Финского залива установили место утечки: оно находится на территории Финляндии.
По словам Орпо, ситуация с энергоснабжением в Финляндии остается стабильной.
"Речь не идет о повреждении, способном вывести из строя нашу газотранспортную систему", – отметил он.
Работа газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией была приостановлена, по оценкам, на несколько месяцев в связи с подозрением в утечке. Газопровод проходит по дну Балтийского моря от Инкоо до Палдиски.
Газопровод пролегает через весь Финский залив, и из-за обильного судоходного движения расследование причин возможной утечки затруднено, сообщает Пограничная служба Финляндии.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил в службе микроблогов X, что он обсудил с президентом Саули Ниинистё повреждение газопровода и что Североатлантический альянс готов оказать содействие Финляндии и Эстонии в расследовании его причин.
Повреждение газопровода было обнаружено в ночь с субботы, 7 октября, на воскресенье, 8 октября. Оператор газотранспортной системы Финляндии Gasgrid и эстонский оператор системы передачи природного газа Elering обнаружили нехарактерное снижение давления в трубах.
Причину повреждения начали выяснять незамедлительно. Газопровод был временно перекрыт из-за возможной утечки, говорится в сообщении Gasgrid. По словам компании, проверка будет проводиться поэтапно в течение этой недели.
Gasgrid сообщает, что ситуация с газотранспортной системой стабильная, и поставки газа обеспечены в терминале Инкоо.
По данным финского издания Iltalehti, Финляндия подозревает, что газопровод Balticconnector мог стать жертвой российской атаки.
По словам сейсмолога Эстонского геологического центра Хейди Соосалу, в период, когда произошла утечка в газопроводе Balticconnector, сеть сейсмологических станций Эстонии и Финляндии не зарегистрировала ни одного события, похожего на взрыв, передает rus.err.
„Исходя из сейсмических данных, никаких взрывов зафиксировано не было. Если и был взрыв, то его мощность находилась ниже порога обнаружения. По крайней мере, на основе сейсмических данных, никаких признаков такого рода активности не обнаружено“, - сообщила ERR во вторник ведущий сейсмолог Эстонского геологического центра Хейди Соосалу.
Соосалу пояснила, что сейсмологическая ситуация на море контролируется с помощью совместной сети сейсмологических станций Эстонии и Финляндии, и, по ее словам, устье Финского залива “достаточно хорошо охвачено“ сейсмологическими станциями.
„Ни по данным автоматической системы, ни по результатам проведенного позже ручного анализа, признаков какого-либо сейсмического события обнаружено не было“, - подчеркнула Соосалу.
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