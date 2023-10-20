Нас вызывают в горящую мастерскую и внутри происходит взрыв - всех накрывает взрывной волной: какие ЧС происходят в Копли?
Константин Вершинин работает в Коплиской спасательной команде уже 32 года. Он с радостью спасал бы жизни и дальше, если бы не новость о закрытии комады.
RusDelfi поговорил с Константином о том, почему в работе пожарного так важна скорость, какие чрезвычайные происшествия характерны для Таллинна (и Копли - в частности) и как закрытие команды скажется на безопасности района.
Какие чрезвычайные ситуации случаются чаще всего?
Летом настоящая беда - это трава. Кто бы что не говорил, она как горела, так и горит. Ранней весной - выходы на лед. Осенью же начинается отопительный сезон. В нашем районе много деревянных домов, газовое отопление, в некоторых - печки. Старые трубы, которые не успели прочистить, начинают не пропускать дым, он идет в квартиры, и нас вызывают постоянно
Можете вспомнить случай из практики, который особенно запомнился - например, спасли кого-то, как в фильме?
За 30 лет таких случаев очень много, начиная с дома, который горел на Вяйке-Патарей, когда мы караулом вынесли 12 человек, заканчивая банальными пожарами в 6 утра, когда нас вызывают в горящую мастерскую и внутри происходит взрыв - весь караул накрывает взрывной волной. Слава Богу, все остались живы.
Много всего, зимой - море. Людей, особенно детей, уносит на льдинах. Детям ведь интересно покататься. Вот девочек маленьких на своих плечах вытаскивали. Да и взрослых тоже. Бывало, сидит человек, ловит рыбу, а потом оказывается, что он на льдине посреди залива уже. Мы 15-20 минут его искали, очень вовремя приехали.
Последний же случай - горела квартира на Тёэстузе. Просто повезло, что рядом команда была. Успели всех вытащить, все остались живы.
То есть, если бы вовремя не приехали, было бы хуже?
Да. Это было в час пик. Быстро доехать в наш район, который является тупиковым, да еще и с ремонтом дорог - нереально. У нас же получилось за две с половиной минуты доехать - мы успели.
Насколько сильно закрытие команды скажется на безопасности жителей, по вашему мнению?
Очень сильно. Наш директор хоть и говорит, что в течение 10 минут в случае крайних обстоятельство могут приехать другие части, я вам могу сказать, что так как мы находится на полуострове, заехать сюда в час пик, пробиться по улицам Сыле, Копли или Тёэстузе - нереально. Практика показывает, что 7-10 минут - это если ехать быстро. А если машины стоят плотно в два ряда, то вы будете стоять в общей очереди, и туда никто не приедет. Квартира же выгорает быстро - 10 минут, и от нее ничего не остается. 10 минут - на то, чтобы людей вынести живыми, если они там остались. Все, что дольше по времени - бесполезно.
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