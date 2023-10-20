Нас вызывают в горящую мастерскую и внутри происходит взрыв - всех накрывает взрывной волной: какие ЧС происходят в Копли?

Какие чрезвычайные ситуации случаются чаще всего?

Летом настоящая беда - это трава. Кто бы что не говорил, она как горела, так и горит. Ранней весной - выходы на лед. Осенью же начинается отопительный сезон. В нашем районе много деревянных домов, газовое отопление, в некоторых - печки. Старые трубы, которые не успели прочистить, начинают не пропускать дым, он идет в квартиры, и нас вызывают постоянно

Можете вспомнить случай из практики, который особенно запомнился - например, спасли кого-то, как в фильме?

За 30 лет таких случаев очень много, начиная с дома, который горел на Вяйке-Патарей, когда мы караулом вынесли 12 человек, заканчивая банальными пожарами в 6 утра, когда нас вызывают в горящую мастерскую и внутри происходит взрыв - весь караул накрывает взрывной волной. Слава Богу, все остались живы.

Много всего, зимой - море. Людей, особенно детей, уносит на льдинах. Детям ведь интересно покататься. Вот девочек маленьких на своих плечах вытаскивали. Да и взрослых тоже. Бывало, сидит человек, ловит рыбу, а потом оказывается, что он на льдине посреди залива уже. Мы 15-20 минут его искали, очень вовремя приехали.

Последний же случай - горела квартира на Тёэстузе. Просто повезло, что рядом команда была. Успели всех вытащить, все остались живы.

То есть, если бы вовремя не приехали, было бы хуже?

Да. Это было в час пик. Быстро доехать в наш район, который является тупиковым, да еще и с ремонтом дорог - нереально. У нас же получилось за две с половиной минуты доехать - мы успели.

Насколько сильно закрытие команды скажется на безопасности жителей, по вашему мнению?