По-моему, это очень несправедливо: пожарный из Копли честно рассказал о своей работе и закрытии команды

Еду из центра Таллинна в Копли, подхожу к части, чтобы пообщаться с членами команды, и вижу на экране смартфона новое сообщение: “К сожалению, интервью придется перенести. Команда только что уехала на вызов 3-й ступени, со спасателями так бывает часто“. Понимающе киваю экрану и иду назад к остановке. Надеюсь, команде сегодня повезет в работе больше, чем мне.