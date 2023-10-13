По-моему, это очень несправедливо: пожарный из Копли честно рассказал о своей работе и закрытии команды(11)
Еду из центра Таллинна в Копли, подхожу к части, чтобы пообщаться с членами команды, и вижу на экране смартфона новое сообщение: “К сожалению, интервью придется перенести. Команда только что уехала на вызов 3-й ступени, со спасателями так бывает часто“. Понимающе киваю экрану и иду назад к остановке. Надеюсь, команде сегодня повезет в работе больше, чем мне.
Интервью нам записать все-таки удалось. Константин Вершинин работает спасателем уже 32 года. Пришел в команду в начале 90-х совершенно случайно.
“Думал, на год-два, но так и остался, работаю до сих пор. И дальше бы работал, если бы не ситуация“ - рассказывает мужчина, имея в виду закрытие команды.
Работа у бригады непростая - спасатели работают в режиме “сутки через трое“, примерно 6 часов в смену у них постоянные плановые обучения - без повышения квалификации никак нельзя.