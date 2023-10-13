Автор RusDelfi Сергей Ковальченко был внесен в реестр иноагентов

„Я ожидал чего-то подобного. Путина и его окружение я так, растак и эдак, вот мой комментарий. Обратного пути в Россию для меня сейчас нет. Создавал, распространял и поддерживал, да, иноагент! Я буду продолжать делать то, что делал, писать и говорить правду, меняться в угоду путинской клике я не буду. Плашку иноагента тоже, скорее всего, ставить не буду. Но проконсультируюсь с юристами на этот счёт. Жену и ребенка не видел год, очень за них переживаю. В России у меня старенькие родители, которых эстонское государство пока не пускает, к сожалению. Буду бороться дальше. Благодарю друзей и коллег за поддержку!“