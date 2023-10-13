МНЕНИЕ | Культура болельщиков: не можешь сдержаться? Сиди дома!

По словам директора по развитию Эстонского футбольного союза и члена Дисциплинарного комитета Михкеля Уйболехта, дисциплинарный комитет ЭФС сталкивается с подобными инцидентами на трибунах во время детских матчей в среднем раз в пять лет. Иными словами, это скорее исключительный случай, а не обычное явление на матчах молодежной лиги.

На самом деле, сам случай не исключительный. Просто в этот раз он вылился в этнический. Это наглядный пример культуры болельщиков. Сначала отец смотрит футбольный (баскетбольный, хоккейный, волейбольный) матч дома. С оскорблениями и матами в сторону игроков. Иногда при своем маленьком ребенке. Потом ведет своего ребенка на тренировку, идет смотреть его матч. И тут снова адреналин, эмоции, восторги и обиды. И это уже не твой сын — внук — брат — сват — друг плохо (или, наоборот, хорошо) тренировался и играл, а соперник - „конь“, „лось“, „дебил“ или „слабак“ и „нытык“. Дети все это видят и слышат. Считывают модель поведения. Они идут болеть за одноклассников-братьев-сестер-друзей и отыгрывают модель поведения. А дальше круг замыкается.

Все начинается с малого: неделю назад в Нарве проходил турнир по баскетболу среди девочек U12. Идет игра, нарвская команда выигрывает. На трибунах милые девчушки на пару лет старше тех, кто играет на паркете. Болеть за своих — хорошо. Смеяться над 10-летней девочкой, что она упала, ей больно и обидно — плохо. Девочкам, видимо, это не объясняли или уже успели показать своим примером, что это нормально и правильно — не уважать соперника.