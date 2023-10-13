МНЕНИЕ | Культура болельщиков: не можешь сдержаться? Сиди дома!
В прошлую субботу на футбольном матче Первой лиги U17 в Тарту разгорелся конфликт. Местные ребята на трибунах и родители футболистов „Таммеки“ выкрикивали в адрес соперников этнические оскорбления. Генеральный директор „Таммеки“ заявляет, что ситуация ужасная и ее необходимо обсудить в клубе.
По словам директора по развитию Эстонского футбольного союза и члена Дисциплинарного комитета Михкеля Уйболехта, дисциплинарный комитет ЭФС сталкивается с подобными инцидентами на трибунах во время детских матчей в среднем раз в пять лет. Иными словами, это скорее исключительный случай, а не обычное явление на матчах молодежной лиги.
На самом деле, сам случай не исключительный. Просто в этот раз он вылился в этнический. Это наглядный пример культуры болельщиков. Сначала отец смотрит футбольный (баскетбольный, хоккейный, волейбольный) матч дома. С оскорблениями и матами в сторону игроков. Иногда при своем маленьком ребенке. Потом ведет своего ребенка на тренировку, идет смотреть его матч. И тут снова адреналин, эмоции, восторги и обиды. И это уже не твой сын — внук — брат — сват — друг плохо (или, наоборот, хорошо) тренировался и играл, а соперник - „конь“, „лось“, „дебил“ или „слабак“ и „нытык“. Дети все это видят и слышат. Считывают модель поведения. Они идут болеть за одноклассников-братьев-сестер-друзей и отыгрывают модель поведения. А дальше круг замыкается.
Все начинается с малого: неделю назад в Нарве проходил турнир по баскетболу среди девочек U12. Идет игра, нарвская команда выигрывает. На трибунах милые девчушки на пару лет старше тех, кто играет на паркете. Болеть за своих — хорошо. Смеяться над 10-летней девочкой, что она упала, ей больно и обидно — плохо. Девочкам, видимо, это не объясняли или уже успели показать своим примером, что это нормально и правильно — не уважать соперника.
Болельщики в Латвии — это отдельная история. То, как они себя ведут на трибунах детских матчей, можно пересказывать часами. Конечно, остроты ситуации добавляет тот факт, что Эстония в хоккее и баскетболе (которые практически национальные виды спорта в Латвии), рассматривается ими, как какой-нибудь „Тьмутараканьск“. И тут приезжают девочки и мальчики из этого самого Тьмутараканьска и начинают выигрывать. И нет, это не приезжие молодцы, это не нашим надо больше работать, а „валите в свою Эстонию, уроды и дебилы, чтобы вам все ноги переломали“. Но Латвия — это Латвия. У нас и своих „героев“ хватает.
Примеров — масса. Это слышат судьи, организаторы, родители с обеих сторон и дети, тоже с обеих сторон. И потихоньку обозвать соперника дебилом становится нормой. А где дебил, там, при отсутствии других аргументов, появляются жирдяи, тиблы, луковицы, не**ры и еще куча „замечательных“ эпитетов.
А отсюда и история с „Таммекой“, и с юными баскетболистами из Кохила, ну и до кучи можно добавить Юри Випса и Мадиса Михкельса. Это истории, которые всплыли. На самом деле их намного больше. Если бы федерации и клубы больше внимания уделяли даже самым незначительным инцидентам и подавляли их в зародыше, то таких резонансных историй бы не всплывало. Эмоции требуют выхода, злость нарастает, дома уважать других не научили.... Но если человек знает, что оскорбления понесут за собой наказание (даже не ему лично, а всей команде, за которую он так болеет), то несколько раз подумает, стоит ли оно того.
Например, детская эстонская хоккейная команда пару лет назад приехала на игру в Финляндию. С чего все началось — неизвестно. Но в какой-то момент с трибун финские родители начали что-то кричать детям и показывать средние пальцы. Что именно кричали, в силу незнания финского языка эстонские 12-13-летние дети не поняли. Но смысл среднего пальца уловили очень четко. Жалоба в финскую федерацию от тренера на неподобающее поведение родителей. На следующей игре с этой же командой царила гробовая тишина. Работа по разъяснению последствий явно проведена успешно. Может, возьмем на вооружение?
Это спорт. А в спорте все вопросы надо решать на поле, в зале или на татами, а не на трибунах. Не можешь себя сдерживать? Не ходи на игры. По крайней мере, на детские.
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