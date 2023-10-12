Футбол
12.10.2023, 19:05

Этнический конфликт на молодежном футбольном матче в Тарту. Родитель игрока „Левадии“: нам кричали „возвращайтесь в Россию“

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Скриншот из трансляции на YouTube. Конец игры: болельщики „Левадии“ празднуют победу,
Скриншот из трансляции на YouTube. Конец игры: болельщики „Левадии“ празднуют победу,
ФОТО: Youtube | Youtube/Tammeka TV

Эстонский футбольный союз возбудил дисциплинарное дело в связи с конфликтами, произошедшими в прошлую субботу на матче Первой лиги U17 в Тарту. По словам родителя одного из игроков „Левадии“, местные мальчики и родители футболистов „Таммеки“ выкрикивали в их адрес этнические оскорбления. Генеральный директор „Таммеки“ заявляет, что ситуация ужасная и ее необходимо обсудить в клубе.

Уже в воскресенье в Delfi поступила анонимная информация от зрителя, который был на матче молодежных команд „Таммеки“ и „Левадии“: „Родители вместе с детьми кричали оскорбительные кричалки в адрес „Левадии“.

Оскорбления стали еще более резкими после того, как на 86-й минуте „Левадия“ повела в счете 2:1. „Они продолжали говорить: „Чертовы русские, заткнитесь, убирайтесь отсюда, возвращайтесь в Россию, чертовы крысы“. Болельщики „Левадии“ оставались в рамках приличий и поддерживали свою команду. Когда игра закончилась, ситуация вышла из-под контроля. Игроков громко унижали родители футболистов „Таммеки“ и собравшиеся дети. Они кричали: „Возвращайтесь в Россию, чертовы тиблы, луковицы! Учите эстонский или идите на *** (на фиг)“.

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