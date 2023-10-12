12.10.2023, 19:05
Этнический конфликт на молодежном футбольном матче в Тарту. Родитель игрока „Левадии“: нам кричали „возвращайтесь в Россию“(2)
ФОТО: | Youtube/Tammeka TV
Эстонский футбольный союз возбудил дисциплинарное дело в связи с конфликтами, произошедшими в прошлую субботу на матче Первой лиги U17 в Тарту. По словам родителя одного из игроков „Левадии“, местные мальчики и родители футболистов „Таммеки“ выкрикивали в их адрес этнические оскорбления. Генеральный директор „Таммеки“ заявляет, что ситуация ужасная и ее необходимо обсудить в клубе.