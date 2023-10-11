Эстонский велогонщик угодил в расистский скандал. Пример Випса ничему не научил?

„Мы искренне извиняемся за нашего гонщика Мадиса Михкельса и его пост в социальных сетях. Мы приносим извинения жителям и болельщикам Китая, муниципалитету Гуанси, Китайской велосипедной ассоциации и всем другим организаторам велотура Гуанси“, — написала велосипедная команда Intermarché-Circus-Wanty в социальных сетях. Звучит знакомо? В прошлом году расистский скандал сильно ударил по эстонскому гонщику Юри Випсу, сейчас будущее Михкельса висит в воздухе.

Михкелс, который вместе с другим эстонским велогонщиком Рейном Таарамяэ входит в команду Intermarché-Circus-Wanty, на этой неделе находится с командой в Китае. Ежегодная гонка мирового тура UCI в Гуанси длится шесть дней и начинается в четверг.

Но для 20-летнего эстонца все было кончено еще до официального старта. В центре внимания, конечно, оказались социальные сети — бельгийский велогонщик Гербен Тейссен в своей истории в Instagram опубликовал видео, на котором Михкельс щурится.

Поступок не остался без последствий. “В команде Intermarché-Circus-Wanty представители 15 национальностей, наши партнеры всегда отстаивают равные права и ежедневно борются с расизмом. Мы снимем Михкельса с соревнований, и за этим последуют дисциплинарные меры“, - заявил представитель команды, а через час добавил, что Тейссен также не продолжит велотур.

Мадису Михкельсу, оказавшемуся в центре расистского скандала в Китае, посоветовали как можно скорее покинуть страну.

Михкельс сожалеет о случившемся и планирует извиниться, но на данный момент в воздухе витают более насущные проблемы. "Я должен извиниться, но на данный момент мы думаем о том, чтобы выбраться из Китая. К счастью, полиция понимает ситуацию и пытается сделать все, чтобы я мог без проблем покинуть страну. Это была немного неуместная шутка для нас, но в Китае это относительно серьезное дело“, - отметил талантливый спринтер, выигравший этим летом третий этап Тура Германии и занявший четвертое место в групповой гонке среди юношей до 23 лет на чемпионате Европы по шоссейному велоспорту.

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