ВИДЕО | Количество пассажиров столичного общественного транспорта увеличилось наполовину – город оптимизирует систему и делает шаг в сторону метробуса

Так, например, на новом 35-м маршруте городского автобуса, включившим траекторию бывшего 48-го, пассажиропоток вырос на 70 процентов. Автобусов на линии стало больше, они ходят чаще, у них более удобная траектория, и уже не нужно тратить время на пересадку в центре.

- Эти изменения делаются для того, чтобы пассажиру было удобнее, – подчеркивает Андрей Новиков. – Количество пассажиров увеличилось на каждой новой линии на 10–50 процентов. Так что мы видим, что изменения маршрутов сделаны правильные. Тут как в любом деле: если клиентов становится больше – то ты действуешь правильно.

- Основной показатель удобства передвижения на общественном транспорте – это время, – продолжает Григорий Парфенов. – У нас на пересадку уходило достаточно большое время, и вытянув линию маршрута по траектории максимального спроса, мы тем самым предоставляем более удобные условия и даем людям возможность добраться и до других точек.

- То, почему выбирают общественный транспорт – это прежде всего скорость передвижения, – говорит Андрей Новиков. – Скорость увеличивается и за счет времени, которое нужно потратить на пересадку. Я думаю, в дальнейшем город будет инвестировать в пересадочные пункты, в возможности удобно пересесть с одного транспорта на другой. И магистральные линии будут этому способствовать.

Объединенные маршруты с самым большим пассажиропотоком – это наши новые магистральные линии. В больших городах магистральные линии – это обычно метро, и от него уже идут подвозные линии, которыми ты можешь добраться до своего дома. И по сути таллиннский городской транспорт движется в том же направлении, отмечают эксперты в студии.

И если уж речь зашла о схожести с метро, как обстоят дела с проектом метробуса? Так ли уж он экзотичен для Таллинна?