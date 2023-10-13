Таллинн – Зелёная столица Европы 2023
13.10.2023, 14:53

ВИДЕО | Количество пассажиров столичного общественного транспорта увеличилось наполовину – город оптимизирует систему и делает шаг в сторону метробуса

 

Хотя об итогах нововведений принято говорить как минимум через полгода, первые впечатляющие результаты августовской реорганизации маршрутов столичного общественного транспорта заметны уже сейчас – количество пассажиров на новых удлиненных линиях выросло в среднем на 1050 процентов. О причинах успеха и о том, какие еще новшества ожидаются в будущем, беседуют в студии ведущий „Народного Радио“ Борис Горский, член правления Tallinna Linnatransport (TLT) Андрей Новиков и эксперт по городской мобильности Григорий Парфенов.

Так, например, на новом 35-м маршруте городского автобуса, включившим траекторию бывшего 48-го, пассажиропоток вырос на 70 процентов. Автобусов на линии стало больше, они ходят чаще, у них более удобная траектория, и уже не нужно тратить время на пересадку в центре.

- Эти изменения делаются для того, чтобы пассажиру было удобнее, – подчеркивает Андрей Новиков. – Количество пассажиров увеличилось на каждой новой линии на 10–50 процентов. Так что мы видим, что изменения маршрутов сделаны правильные. Тут как в любом деле: если клиентов становится больше – то ты действуешь правильно.

- Основной показатель удобства передвижения на общественном транспорте – это время, – продолжает Григорий Парфенов. – У нас на пересадку уходило достаточно большое время, и вытянув линию маршрута по траектории максимального спроса, мы тем самым предоставляем более удобные условия и даем людям возможность добраться и до других точек.

- То, почему выбирают общественный транспорт – это прежде всего скорость передвижения, – говорит Андрей Новиков. – Скорость увеличивается и за счет времени, которое нужно потратить на пересадку. Я думаю, в дальнейшем город будет инвестировать в пересадочные пункты, в возможности удобно пересесть с одного транспорта на другой. И магистральные линии будут этому способствовать.

Объединенные маршруты с самым большим пассажиропотоком – это наши новые магистральные линии. В больших городах магистральные линии – это обычно метро, и от него уже идут подвозные линии, которыми ты можешь добраться до своего дома. И по сути таллиннский городской транспорт движется в том же направлении, отмечают эксперты в студии.

И если уж речь зашла о схожести с метро, как обстоят дела с проектом метробуса? Так ли уж он экзотичен для Таллинна?

Метробус – это больше про инфраструктуру, про удобные пересадочные пункты, подчеркивают эксперты. И вот первые объединения маршрутов – это, можно сказать, и первый шаг в направлении метробуса: магистральные линии, большой пассажиропоток, часто ходит подвижной состав, и ты быстро добираешься из точки А в точку Б.

Что касается развития трамвая, Григорий Парфенов отмечает, что пользу от новой ветки в порт ощутят все.

Благодаря этой новой линии будет разгружено кольцо Виру и остановка Хобуяама. „А если вы пользуетесь трамваем, то с вероятностью 60 процентов проезжаете эту остановку дважды в день“.

К слову, средний возраст таллиннского городского автобуса сейчас составляет 4 года: даже по европейским меркам у нас очень новые автобусы. В следующем году Таллинн получит 23 новых трамвая, и около трети столичных трамваев будут совершенно новые. Стоимость одного трамвая составляет около 3 миллионов евро, так что 23 трамвая – это 70 миллионов городских денег, которые мэрия решила вложить в городской транспорт. При этом срок службы автобуса составляет 6–8 лет, троллейбуса – 20–25 лет, трамвая – 40-50 лет.

Нужно понимать, что общественный транспорт, даже если он бесплатный для жителей, оплачивается городскими деньгами. Крупные инфраструктурные вложения требуют больших денег и на дальнейшее обслуживание. Так что городской транспорт у нас на хорошем уровне, Таллинну есть чем гордиться. И есть о чем подумать, чтобы и в дальнейшем эффективно и оптимально его развивать.

Смотрите в видео:

· Как и почему меняются и рассчитываются маршруты общественного транспорта столицы?

· Устарела ли сегодняшняя сеть маршрутов городского транспорта Таллинна?

· Почему трамвайные линии идут в самые населенные районы города? Как исторически прокладывались трамвайные маршруты?

· Как считают количество пассажиров и реальную загруженность каждого автобуса?

· Социальные линии – почему туда вообще ходит общественный транспорт?

· Как трамвай в порт разгрузит движение из порта и в центре города?

· Куда в дальнейшем проводить трамвай: на Штромку или до центра Järve?

· Общественный транспорт работает без субсидий лишь в Сингапуре и Гонконге. И окупается не за счет продажи билетов…

· Исчезнет ли таллиннский троллейбус? И как быть с инфраструктурой троллейбуса? Проведут ли по этим же линиям впоследствии трамвай?

· Где, когда и как долго заряжаются электробусы?

· На самом деле пробок в Таллинне нет – если сравнивать с другими городами…

Все подробности в ВИДЕО.

Всю актуальную информацию о событиях и мероприятиях в рамках программы „Таллинн – Зеленая столица Европы 2023“ можно найти на greentallinn.eu/ru.

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