ВИДЕО | Количество пассажиров столичного общественного транспорта увеличилось наполовину – город оптимизирует систему и делает шаг в сторону метробуса
Хотя об итогах нововведений принято говорить как минимум через полгода, первые впечатляющие результаты августовской реорганизации маршрутов столичного общественного транспорта заметны уже сейчас – количество пассажиров на новых удлиненных линиях выросло в среднем на 10–50 процентов. О причинах успеха и о том, какие еще новшества ожидаются в будущем, беседуют в студии ведущий „Народного Радио“ Борис Горский, член правления Tallinna Linnatransport (TLT) Андрей Новиков и эксперт по городской мобильности Григорий Парфенов.
Так, например, на новом 35-м маршруте городского автобуса, включившим траекторию бывшего 48-го, пассажиропоток вырос на 70 процентов. Автобусов на линии стало больше, они ходят чаще, у них более удобная траектория, и уже не нужно тратить время на пересадку в центре.
- Эти изменения делаются для того, чтобы пассажиру было удобнее, – подчеркивает Андрей Новиков. – Количество пассажиров увеличилось на каждой новой линии на 10–50 процентов. Так что мы видим, что изменения маршрутов сделаны правильные. Тут как в любом деле: если клиентов становится больше – то ты действуешь правильно.
- Основной показатель удобства передвижения на общественном транспорте – это время, – продолжает Григорий Парфенов. – У нас на пересадку уходило достаточно большое время, и вытянув линию маршрута по траектории максимального спроса, мы тем самым предоставляем более удобные условия и даем людям возможность добраться и до других точек.
- То, почему выбирают общественный транспорт – это прежде всего скорость передвижения, – говорит Андрей Новиков. – Скорость увеличивается и за счет времени, которое нужно потратить на пересадку. Я думаю, в дальнейшем город будет инвестировать в пересадочные пункты, в возможности удобно пересесть с одного транспорта на другой. И магистральные линии будут этому способствовать.
Объединенные маршруты с самым большим пассажиропотоком – это наши новые магистральные линии. В больших городах магистральные линии – это обычно метро, и от него уже идут подвозные линии, которыми ты можешь добраться до своего дома. И по сути таллиннский городской транспорт движется в том же направлении, отмечают эксперты в студии.
И если уж речь зашла о схожести с метро, как обстоят дела с проектом метробуса? Так ли уж он экзотичен для Таллинна?
Метробус – это больше про инфраструктуру, про удобные пересадочные пункты, подчеркивают эксперты. И вот первые объединения маршрутов – это, можно сказать, и первый шаг в направлении метробуса: магистральные линии, большой пассажиропоток, часто ходит подвижной состав, и ты быстро добираешься из точки А в точку Б.
Что касается развития трамвая, Григорий Парфенов отмечает, что пользу от новой ветки в порт ощутят все.
Благодаря этой новой линии будет разгружено кольцо Виру и остановка Хобуяама. „А если вы пользуетесь трамваем, то с вероятностью 60 процентов проезжаете эту остановку дважды в день“.
К слову, средний возраст таллиннского городского автобуса сейчас составляет 4 года: даже по европейским меркам у нас очень новые автобусы. В следующем году Таллинн получит 23 новых трамвая, и около трети столичных трамваев будут совершенно новые. Стоимость одного трамвая составляет около 3 миллионов евро, так что 23 трамвая – это 70 миллионов городских денег, которые мэрия решила вложить в городской транспорт. При этом срок службы автобуса составляет 6–8 лет, троллейбуса – 20–25 лет, трамвая – 40-50 лет.
Нужно понимать, что общественный транспорт, даже если он бесплатный для жителей, оплачивается городскими деньгами. Крупные инфраструктурные вложения требуют больших денег и на дальнейшее обслуживание. Так что городской транспорт у нас на хорошем уровне, Таллинну есть чем гордиться. И есть о чем подумать, чтобы и в дальнейшем эффективно и оптимально его развивать.
Смотрите в видео:
· Как и почему меняются и рассчитываются маршруты общественного транспорта столицы?
· Устарела ли сегодняшняя сеть маршрутов городского транспорта Таллинна?
· Почему трамвайные линии идут в самые населенные районы города? Как исторически прокладывались трамвайные маршруты?
· Как считают количество пассажиров и реальную загруженность каждого автобуса?
· Социальные линии – почему туда вообще ходит общественный транспорт?
· Как трамвай в порт разгрузит движение из порта и в центре города?
· Куда в дальнейшем проводить трамвай: на Штромку или до центра Järve?
· Общественный транспорт работает без субсидий лишь в Сингапуре и Гонконге. И окупается не за счет продажи билетов…
· Исчезнет ли таллиннский троллейбус? И как быть с инфраструктурой троллейбуса? Проведут ли по этим же линиям впоследствии трамвай?
· Где, когда и как долго заряжаются электробусы?
· На самом деле пробок в Таллинне нет – если сравнивать с другими городами…
Все подробности в ВИДЕО.
Всю актуальную информацию о событиях и мероприятиях в рамках программы „Таллинн – Зеленая столица Европы 2023“ можно найти на greentallinn.eu/ru.