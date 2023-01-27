ВИДЕОПОДКАСТ | Далеко ли до 15-минутного Таллинна? И при чем тут Нолан?

Во всем этом есть два принципиальных момента, отмечает Григорий Парфенов. Во-первых, в Таллинне 460 автомобилей на 1000 жителей – приблизительно столько же, как в некоторых американских городах, и это много. Для сравнения в Хельсинки 330 автомобилей на 1000 человек, в Копенгагене 270, в Амстердаме 230. Во-вторых, у нас есть ярко выраженные спальные районы, где рабочих мест в 15-минутной зоне не так много. Так что мы сейчас моноцентричный город: пассажирские потоки идут в центр города или через центр города в те районы, где есть рабочие места. А значит всем – и автобусам-троллейбусам-трамваям, и личным автомобилям места на центральных улицах не хватит, и приоритет у общественного транспорта.

С учетом этих двух важных моментов нужно найти приемлемый способ развития города. Вот, например, метробус, введение которого обсуждается около года. Появится ли он в Таллинне, будет зависеть от результатов чисто математических расчетов и планирования общественного транспорта на долгосрочную перспективу. Сейчас город как раз разрабатывает и отдельные маршруты, и общий план.

„Нолана не хватает! Он в свое время хорошо проинспектировал Ласнамяэ, стоит пригласить его приехать еще раз“ – шутят Борис и Григорий. Между тем уже сегодня многое сделано для того, чтобы благодаря общественному транспорту комфортный для жизни 15-минутный город становился все реальнее.

- У более 80 процентов жителей Таллинна уже сейчас есть остановка общественного транспорта в пределах 400 метров от дома, – отмечает Григорий Парфенов. – Это фундаментальный показатель. Поскольку чтобы город развивался гармонично, важно найти такую концепцию, при которой все пользователи транспортной системы будут чувствовать себя в гармонии друг с другом.

Смотрите в видео все подробности о том, как и что нужно для этого предпринять и что уже сделано в Таллинне.

Дополнительную информацию о событиях и мероприятиях в рамках программы „Таллинн – Зеленая столица Европы 2023“ можно найти на greentallinn.eu/ru/programma