Родители учеников еврейских школ в Эстонии после атаки на Израиль: есть опасения за жизни наших детей

Родители еврейских школ через е-коль получили сообщения от руководства учебных заведений в связи с ситуацией в Израиле. „Для безопасности учеников школы будет организовано наблюдение со стороны полиции, службы безопасности общины и группы родителей. Просим всех соблюдать некоторые предосторожности“, — говорится в сообщении для родителей. Что сейчас происходят в еврейских учебных заведениях, какие меры безопасности приняты со стороны общины и властей страны? В материале RusDelfi.