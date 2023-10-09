Родители учеников еврейских школ в Эстонии после атаки на Израиль: есть опасения за жизни наших детей
Родители еврейских школ через е-коль получили сообщения от руководства учебных заведений в связи с ситуацией в Израиле. „Для безопасности учеников школы будет организовано наблюдение со стороны полиции, службы безопасности общины и группы родителей. Просим всех соблюдать некоторые предосторожности“, — говорится в сообщении для родителей. Что сейчас происходят в еврейских учебных заведениях, какие меры безопасности приняты со стороны общины и властей страны? В материале RusDelfi.
К примеру, учеников просят захотят в школу по ученическому билету, а после уроков ученики ожидают родителей внутри школы. Также руководство учебных заведений просит не гулять после школы и не оставлять портфели без присмотра. “Будьте бдительными и внимательными!“ — говорилось в сообщении.