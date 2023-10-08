Израиль подвергся крупнейшей атаке за 50 лет. Убитых сотни, раненых — тысячи. Главное за сутки

В Армии обороны Израиля заявили, что их целью является взятие под контроль сектора Газа. «У нас есть цели на ближайшие 12 часов: положить конец анклаву Газа. Взять под контроль весь анклав и уничтожить всех террористов на нашей территории“, — заявил официальный представитель ЦАХАЛ подполковник Ричард Хехт. Он допустил выселение людей из определенных районов Газы и заявил о готовности к атакам с других фронтов.

Лидер ХАМАС Исмаил Хания заявил , что начавшееся с Газы наступление распространится на Западный берег реки Иордан и Иерусалим ; он назвал атаку «утром поражения и унижения для нашего врага“. В свою очередь израильский премьер Биньямин Нетаниягу ночью 8 октября сообщил , что большинство проникших на израильскую территорию боевиков уже убиты, а Израиль будет продолжать свою наступательную операцию до полного уничтожения возможностей ХАМАС.

Ливанская группировка «Хезболла“ ночью 8 октября обстреляла территорию Израиля «из солидарности“ с действиями ХАМАС. В ответ армия Израиля нанесла артиллерийские удары по Ливану. Журналист израильской газеты «Гаарец“ Гидеон Леви заявил «Аль-Джазире“, что Израиль столкнется с кризисом, если «Хезболла“ полноценно вступит в конфликт, и израильской армии придется воевать на два фронта.

В ночь на 8 октября взаимные обстрелы продолжились. В частности, ХАМАС обстрелял больницу в Ашкелоне — ближайшем к Газе крупном городе; ранения получили шесть человек. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила , что атаковала более 400 объектов ХАМАС в секторе Газа. Также израильская армия, как утверждается, вернула контроль над большинством районов на юге Израиля, куда ранее проникли боевики ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что страна — в состоянии войны. Израильская авиация нанесла удары по сектору Газа, атаковав высотные здания, в которых, как утверждается, располагались военные объекты ХАМАС. Вечером 7 октября появились сообщения о переброске тяжелой техники армии Израиля к границам сектора Газа. Нетаниягу призвал жителей сектора Газа «сейчас же“ оттуда уходить. Также Израиль объявил о планах эвакуировать всех жителей городов близ границы с сектором Газа в течение 24 часов.

По последним данным, в Израиле погибли не менее 300 человек. Еще более 1,8 тысячи человек пострадали. Кроме того, по данным The Jerusalem Post, около 750 человек числятся пропавшими без вести. ХАМАС заявил, что более 35 человек — гражданских и военных — были захвачены в заложники. Армия Израиля подтвердила захват, но не назвала количество заложников. Исходя из открытых данных, их действительно могло быть не менее 30. Позднее израильская сторона сообщила об освобождении части заложников.

Телеграм-канал Mash сообщил, что среди похищенных гражданских есть две женщины с русскими фамилиями. Посольство России в Израиле заявило о проверке этих сведений. Одна из россиянок, которых назвали похищенными, уже заявила, что она в России и с ней все в порядке.

В секторе Газа после атаки ХАМАС на Израиль были убиты 313 человек; среди них как минимум 20 детей. Еще около 1990 человек получили ранения, свидетельствуют последние данные местного министерства здравоохранения. Большинство жертв, вероятно, погибли в результате израильских обстрелов. Еще не менее 20 тысяч человек в Газе покинули свои дома из-за обстрелов, сообщили в ООН.

Нынешняя атака на Израиль стала крупнейшей по количеству жертв с войны Судного дня, произошедшей 50 лет назад, в октябре 1973 года, пишет Reuters. В свою очередь CNN отмечает, что израильские солдаты не попадали в плен во время нападений уже 17 лет, а подобных проникновений на израильские военные базы, в города и кибуцы не происходило с 1948 года, со времен израильской войны за независимость. Это вызывает много вопросов к властям Израиля о том, почему страна оказалась не готова к атаке, пишет CNN. Это же отмечают другие мировые и израильские СМИ.

Нападение на Израиль осудили США и многие страны Европы, в том числе Украина. МИД РФ назвал происходящее результатом «замкнутого круга насилия“ и призвал «к сдержанности“. Российские пропагандисты, обсуждая нападение на Израиль, продвигали (согласно выводам «Агентства“) три основных тезиса: к обострению привели ошибки Запада; войны стали нормой; уехавшие из России в Израиль вернутся. Страны Ближнего Востока прямо поддержали ХАМАС либо возложили ответственность за эскалацию на сам Израиль.

Росавиация объявила о приостановке рейсов из России в Израиль. Ограничения начали действовать с трех часов ночи 8 октября «до особых распоряжений“. Кроме того, полеты в Израиль отменили крупнейшие авиакомпании Европы, в том числе Lufthansa, Turkish Airlines, LOT, Wizz Air, EasyJet и airBaltic.

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