Так и не поверишь, что вдалеке бушует пожар: репортаж с места больших кризисных учений

В двухдневных учениях “CREVEX 2023“, прошедших на прошлой неделе , приняли участие спасательные службы, полиция, скорая помощь, Силы обороны, Кайтселийт и сотни других людей, практиковавших массовую эвакуацию. Согласно сценарию, в Мууга произошло столкновение двух поездов с топливом, в результате чего произошло возгорание и возникла опасность взрыва.

„Сегодня вам предстоит много слоняться, и я как раз желаю, чтобы у вас было больше праздношатания“, - обратился к 845 добровольцам утром во время учений гендиректор Департамента полиции и погранохраны Марго Клаос.

И он не соврал. Праздношатание началось рано утром, еще до начала его выступления. Тогда толпа, приехавшая на автобусе в легкоатлетический холл Ласнамяэ, ожидала на улице, чтобы войти в зал. Внутри нас разделили на разные сектора, выдали светоотражающие жилеты и повесили карточки на шею с информацией о том, какого персонажа мы будем играть.

Я изображала Карин Тамсалу, ей 59 лет. В день, когда по придуманному сценарию произошло столкновение поездов в Мууга, Карин удаленно работала из дома. И работала, видимо, сосредоточенно, в наушниках, потому что ни столкновения, ни мчащихся машин с мигалками она не услышит, а осознание опасности дойдет до нее гораздо позже.

Для меня это означало...