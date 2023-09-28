ФОТО И ВИДЕО | Окровавленные лица и сирены почти заставили поверить, что под Таллинном произошла катастрофа

Спасательный департамент подчеркивает, что уведомление об опасности является частью учений, на них не нужно реагировать!

К учениям привлечено более тысячи волонтеров, которые играют роль эвакуируемых. В действительности никому из местных жителей не надо покидать свои дома. С помощью ролевиков проверяется, насколько успешно удастся эвакуировать 1000 гражданских лиц, включая школы и попечительские учреждения, а также отыгрывается организация мест сбора и пунктов размещения. Ролевики получат увлекательный опыт и внесут важный вклад в успех учений.

Клаос выражает признательность всем участникам, которые на протяжении нескольких лет усердно работали над подготовкой учений. «Успех таких государственных учений – это большая работа. Я рад, что нам удалось реализовать их с хорошими партнерами, и в процессе реализации их стало больше. Сотрудничество между государственными учреждениями делает Эстонию более безопасным местом“, – добавил он.

„Во время учений Спасательный департамент будет отрабатывать три направления – спасательные работы, оповещение об опасности и эвакуацию. Самой большой проблемой для нас является именно эвакуация, поскольку раньше мы не имели возможности ее отрабатывать. В учениях принимают участие 1100 волонтеров, чей вклад неоценим, ведь только тренируясь мы учимся умелому реагированию. Спасательный департамент каждый день развивает свои возможности, но учения крайне необходимы, чтобы проверить себя и найти узкие места“, – сказал генеральный директор Спасательного департамента Марго Клаос.

Согласно сценарию, в Мууга столкнулись и загорелись поезда с горючим. Крупный пожар сопровождается дополнительным риском взрыва, в результате чего возникает необходимость эвакуировать жителей. Испытанию будет подвергнута организация масштабной эвакуации из порта Мууга, а также из области, граничащей с опасной зоной.

В учениях принимают участие несколько государственных учреждений, частный сектор, местные самоуправления Виймси, Йыэляхтме, Маарду, Сауэ и Таллинна, а также 1100 ролевиков-волонтеров. Учения будут идти 31 час подряд.

„CREVEX — это масштабные учения, в которых участвуют как местное самоуправление, так и государственный уровень, и ключом к их успеху является сотрудничество. Мы хотим проверить, работают ли написанные на бумаге планы в реальной жизни и с чем именно придется иметь дело при возникновении столь масштабной чрезвычайной ситуации“, – говорит руководитель учений Марти Магнус.

По словам Магнуса, в центре внимания учений находятся, прежде всего, крупномасштабная эвакуация, а также функционирование кризисной коммуникации и спасательных операций. „Мы отыгрываем очень мрачный сценарий, при котором одновременно возникает как можно больше плохих обстоятельств. В реальной жизни такая цепочка событий маловероятна, но не невозможна“, – добавляет он.

Читательница RusDelfi прислала видео, на котором можно послушать, как в рамках учений тестируют сирены. Звуки сирены, вероятно, будут слышны не только в Мууга, но и в Виймси, а также в Ласнамяэ и Пирита.

В учениях примут участие Спасательный департамент, Департамент полиции и погранохраны, Таллиннская служба скорой помощи, Северо-Эстонская региональная больница (PERH), Таллиннский порт, в том числе предприятия, расположенные в порту Мууга, а также местные самоуправления – Маарду, Виймси, Таллинн, Йыэляхтме и Сауэ. Также в учениях участвуют Союз обороны („Кайтселийт“), женское ополчение „Найскодукайтсе“, Силы обороны, Департамент здоровья, Департамент социального страхования, Министерство внутренних дел, Министерство социальных дел и Государственная канцелярия.

В более широкой перспективе цель учений CREVEX – повысить осведомленность как государства, так и населения о готовности к кризису, протестировать новые и существующие каналы уведомления об опасности и отработать меры реагирования на чрезвычайные ситуации.

Учения будут проводиться 28–29 сентября. В первый день учений пройдут масштабные полевые мероприятия, а во второй день продолжатся обсуждения в формате штабных учений.

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