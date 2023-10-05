Нобелевскую премию по литературе присудили писателю из Норвегии

В 2022 году лауреатом Нобелевская премия по литературе стала французская писательница Анни Эрно.

Ранее были объявлены имена лауреатов Нобелевской премии в области медицины и физиологии, по физике и химии.

В рамках Нобелевской недели осталось объявить имена обладателей еще двух премий. 6 октября в Осло назовут лауреата премии мира, а 9 октября станет известно, кому присудили премию по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции в 1968 году.

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