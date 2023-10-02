Нобелевскую премию по медицине присудили создателям технологии синтеза мРНК, позволившей сделать вакцины от COVID-19

Премия в области медицины и физиологии традиционно открывает Нобелевскую неделю. 3 октября будут объявлены имена лауреатов Нобелевской премии по физике, 4 октября — по химии, 5 октября — по литературе, а 6 октября в Осло назовут лауреата премии мира. Обладатель премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции в 1968 году, станет известен 9 октября.

Нобелевская премия по физиологии или медицине в 2022 году вручили Сванте Паабо, занимающемуся палеогенетикой.

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