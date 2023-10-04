Ученый из России Алексей Екимов стал лауреатом Нобелевской премии по химии

Квантовые точки — наночастицы, которые настолько малы, что в их поведении проявляются квантовые эффекты. Самое известное свое применения на сегодня они нашли в электронике, где квантовые точки могут заменять традиционное светящееся вещество (люминофор) в экранах.

Шведские СМИ утром 4 октября сообщили, что Королевская академия наук, вероятно, по какой-то ошибке, за несколько часов до официального объявления нобелевских лауреатов по химии разослала по электронной почте имена обладателей премии. В списке были Мунги Бавенди, Луиc Брюс и Алексей Екимов.

В Королевской академии наук тогда заявили, что решение о том, кто получит премию, пока не принято, и следует дождаться официального объявления.

Предыдущий россиянин становился нобелевским лауреатом в 2021 году, когда премию мира получил главный редактор «Новой газеты“ Дмитрий Муратов. В научных дисциплинах Нобелевскую премию ученый из России получал в 2010 году — это был Константин Новоселов, ставший вместе с Андреем Геймом нобелевским лауреатом по физике за изучение графена.

В 2022 году Нобелевскую премию по химии присудили американцам Каролин Бертози и Барри Шарплессу, а также датчанину Мортену Мелдалу за инновационные методы органического синтеза.

5 октября будет объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе. 6 октября в Осло назовут лауреата премии мира, а 9 октября станет известен обладатель премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции в 1968 году.

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