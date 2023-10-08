Новости Эстонии
08.10.2023, 18:45

Произошла чистка: политолог о потрясениях в Центристской партии и их последствиях

 
Пеэтер Тайм
Пеэтер Тайм
ФОТО: Delfi Meedia

Сначала Михаила Кылварта избрали новым лидером Центристской партии, а потом из нее ушло около 100 человек, часть из которых вступила в партию Isamaa. Тогда новоизбранный председатель выразил по этому поводу сожаление, а политолог Пеэтер Тайм в разговоре с RusDelfi назвал это “очищением“ и возможностью для единства. Станет ли Центристская партия русской, повлияет ли это на общую политическую картину, и кто от этого выиграл больше – в материале.

Политолог отмечает, что Кылварту точно не стоит огорчаться такому исходу, а, возможно, даже есть смысл применить более авторитарный стиль руководства. “Навести так сказать порядок, но решать, конечно ему“, – говорит Тайм.

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