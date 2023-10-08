Произошла чистка: политолог о потрясениях в Центристской партии и их последствиях

Сначала Михаила Кылварта избрали новым лидером Центристской партии, а потом из нее ушло около 100 человек, часть из которых вступила в партию Isamaa. Тогда новоизбранный председатель выразил по этому поводу сожаление, а политолог Пеэтер Тайм в разговоре с RusDelfi назвал это “очищением“ и возможностью для единства. Станет ли Центристская партия русской, повлияет ли это на общую политическую картину, и кто от этого выиграл больше – в материале.