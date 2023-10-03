После смены руководства Центристскую партию покинули около ста членов. Кылварт: решение Тыниса Мёльдера было неожиданным

Прошло чуть больше трех недель с тех пор, как Кылварт стал лидером Центристской партии. На внеочередном съезде он получил 543 голоса, а Танель Кийк - 489 голосов. Насколько известно Кылварту, с тех пор партию покинули около 100 членов. Он сразу добавил, что есть и новые вступления, их около 50-60.

Среди наиболее известных имен попрощавшихся с партией - Яанус Карилайд, но он перед съездом об этом предупреждал. Теперь он в рядах Isamaa. Покинул партию и Тынис Мельдер, объявивший о своем решении 22 сентября. „Мы с Тынисом работали вместе много лет. Этот шаг стал неожиданным не только для меня, насколько я знаю, но для Танеля Кийка и других коллег по партии“, - заявил Кылварт. Он сказал, что Мельдер активно участвовал в дискуссиях после съезда и не было никаких признаков того, что он планирует уйти. Говорят, что он обсуждал партийные дела еще за день до ухода.