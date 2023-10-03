Новости Эстонии
03.10.2023, 11:50

После смены руководства Центристскую партию покинули около ста членов. Кылварт: решение Тыниса Мёльдера было неожиданным

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Праздник ЦП во время выборов в октябре 2021 года, когда стало ясно, что они продолжат находиться у власти в Таллинне. Однако к сегодняшнему дню расстановка сил внутри партии существенно изменилась.
Праздник ЦП во время выборов в октябре 2021 года, когда стало ясно, что они продолжат находиться у власти в Таллинне. Однако к сегодняшнему дню расстановка сил внутри партии существенно изменилась.
ФОТО: Ilmar Saabas | Ekspress Meedia

Лидер Центристской партии Михаил Кылварт заявил, что подавляющее большинство членов партии готовы продолжать идти в ногу и строить совместные планы, но, конечно, есть исключения. Уход Тыниса Мельдера стал для него неожиданностью.

Прошло чуть больше трех недель с тех пор, как Кылварт стал лидером Центристской партии. На внеочередном съезде он получил 543 голоса, а Танель Кийк - 489 голосов. Насколько известно Кылварту, с тех пор партию покинули около 100 членов. Он сразу добавил, что есть и новые вступления, их около 50-60.

Среди наиболее известных имен попрощавшихся с партией - Яанус Карилайд, но он перед съездом об этом предупреждал. Теперь он в рядах Isamaa. Покинул партию и Тынис Мельдер, объявивший о своем решении 22 сентября. „Мы с Тынисом работали вместе много лет. Этот шаг стал неожиданным не только для меня, насколько я знаю, но для Танеля Кийка и других коллег по партии“, - заявил Кылварт. Он сказал, что Мельдер активно участвовал в дискуссиях после съезда и не было никаких признаков того, что он планирует уйти. Говорят, что он обсуждал партийные дела еще за день до ухода.

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