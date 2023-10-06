Когда откроются новые магазины Lidl в Пыхья-Таллинне и Ласнамяэ? Рассмотрение детальных планировок затянулось

Недавно издание Ehitusleht опубликовало статью, в которой шла речь о двух новых магазинах Lidl в Таллинне, а также о том, что представители предприятия обвиняют столичные власти в затянувшемся рассмотрении детальных планировок, которое продолжается около трех лет. Речь идет о двух объектах недвижимости: на улице Паавли,10 в Пыхья-Таллинне и Линнамяэ, 28 в Ласнамяэ.