06.10.2023, 09:25
Когда откроются новые магазины Lidl в Пыхья-Таллинне и Ласнамяэ? Рассмотрение детальных планировок затянулось(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
Как считает Таллинн, недовольство предприятия Lidl Eesti из-за двух детальных планировок необосновано, пишет издание Delfi Ärileht.
Недавно издание Ehitusleht опубликовало статью, в которой шла речь о двух новых магазинах Lidl в Таллинне, а также о том, что представители предприятия обвиняют столичные власти в затянувшемся рассмотрении детальных планировок, которое продолжается около трех лет. Речь идет о двух объектах недвижимости: на улице Паавли,10 в Пыхья-Таллинне и Линнамяэ, 28 в Ласнамяэ.