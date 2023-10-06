Экономика
06.10.2023, 09:25

Когда откроются новые магазины Lidl в Пыхья-Таллинне и Ласнамяэ? Рассмотрение детальных планировок затянулось

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Открытие магазина Lidl в Нарве в августе этого года.
Открытие магазина Lidl в Нарве в августе этого года.
ФОТО: Екатерина Конакова | Delfi Meedia

Как считает Таллинн, недовольство предприятия Lidl Eesti из-за двух детальных планировок необосновано, пишет издание Delfi Ärileht.

Недавно издание Ehitusleht опубликовало статью, в которой шла речь о двух новых магазинах Lidl в Таллинне, а также о том, что представители предприятия обвиняют столичные власти в затянувшемся рассмотрении детальных планировок, которое продолжается около трех лет. Речь идет о двух объектах недвижимости: на улице Паавли,10 в Пыхья-Таллинне и Линнамяэ, 28 в Ласнамяэ.

Как утверждает город, Lidl не придерживается предъявляемых к строительству магазинов требований, из-за чего детальные планировки не были приняты и установлены. Со своей стороны Lidl не считает эти требования правомерными и ради того, чтобы ускорить ход дела, готов обратиться в суд.

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