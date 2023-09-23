Lidl обвиняет Таллинн в слишком медленном рассмотрении планировок новых магазинов и угрожает судом

Lidl хочет открыть новые магазины в Пыхья-Таллинне на Паавли, 10 и в Ласнамяэ на Линнамяэ, 28, но процесс детального планирования обоих магазинов затянулся на годы из-за противодействия Таллинна, и, по словам представляющего интересы Lidl присяжного адвоката адвокатского бюро Njord Вейкко Тоомере, в этом году делопроизводство практически застопорилось.

Начальник отдела Хааберсти и Пыхья-Таллинна службы детального планирования Таллиннского департамента городского планирования Ану Раун сказала Ehitusleht, что если бы Lidl внес исправления в детальную планировку в соответствии с предписанием города и предложил решение, учитывающее местоположение, то оно вскоре было бы принято и утверждено.

Однако Lidl не видит в предписании правовых оснований и поэтому не считает пожелания города достаточным основанием для внесения изменений. В настоящее время дошли до того, что просят встречи с мэром Михаилом Кылвартом, и если город этого не позволит, обратятся в суд.

Одним из предметов спора является парковка, поскольку сеть хочет построить вокруг здания как можно большую автостоянку и включила в планировку здания парковочный этаж, как будто люди будут оставлять свои машины на улице, а затем отправляться на парковку внутри здания. Lidl подтверждает это желание и добавляет, что юридически они имеют на это право.

Во-вторых, город хочет, чтобы Lidl разместила на первом этаже оживляющие городское пространство площади для торговли или обслуживания, которые, по мнению городских чиновников, поддержали бы концепцию коммерческого здания и в то же время оживили бы уровень улицы. Однако Lidl предложила разместить на первом этаже парковку и вход в магазин и считает, что ее решение ни в коей мере не противоречит действующему законодательству. Сеть называет действия Таллинна ограничением свободы предпринимательства.

Таллинн сообщил Ehitusleht, что отправит Lidl обратную связь по требованиям в ближайшее время.

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