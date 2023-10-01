А вы знаете, откуда в Эстонию поступает булка, которая потом выпекается в магазинах Lidl?

„У нас для этого есть собственное производство в Германии. Я неоднократно бывал там и скажу, что это — наш космический челнок, производство там на очень высоком уровне“, - сказал Балабан.

„Мы очень гордимся тем, что качество нашей выпечки очень высокое. Поэтому потребители и покупают ее — она им нравится и они видят, какое качество у этой продукции“, - отметил Балабан.

И в шутку спросил у журналиста Ärileht, какая самая лучшая в мире булка? «Теплая булка!“ - улыбнулся Балабан. По его словам, в магазинах Lidl булочки выпекаются в печи несколько раз в день, чтобы они были всегда свежие и теплые. «Поэтому в наших магазинах всегда ощущается приятных запах свежей выпечки“, - сказал он.

О планах торговой сети Lidl читайте большой материал здесь.



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