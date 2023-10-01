Экономика
01.10.2023, 10:58

Планирующая агрессивное расширение торговая сеть Lidl обещает осуществить в Эстонии важные перемены

 (5)
Член правления торговой сети Lidl Никола Балабан хочет внедрить в Эстонии и Латвии модель, которая за пять лет оправдала себя в Сербии.
Член правления торговой сети Lidl Никола Балабан хочет внедрить в Эстонии и Латвии модель, которая за пять лет оправдала себя в Сербии.
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Немалую роль в переменах отводится отечественным производителям, так как Никола Балабан, вошедший в июне в состав правления латвийского и эстонского филиалов сети супермаркетов-дискаунтеров Lidl хочет увеличить в ассортименте долю местной продукции, пишет Delfi Ärileht.

В Эстонии потребители, как сказал 38-летний серб Никола Балабан, предпочитают местную продукцию и любят местную кухню. По словам Балабана, ранее работавшего в правлении хорватского и сербского филиалов Lidl, примерно так же обстояли дела в Сербии. Он уверен, что при назначении в правление латвийского и эстонского филиалов торговой сети Lidl решающую роль сыграл опыт, полученный им в Сербии.

„В Сербии, внутренний валовой продукт которой в два раза меньше, чем ВВП Эстонии или Латвии, более 50% продуктов питания, продающихся в магазинах Lidl, поставляют местные производители. Мне бы хотелось внедрить такую же схему здесь“, - сказал Балабан. Сербский филиал Lidl добился этого за пять лет. Кроме того, сербские производители экспортируют в семь-восемь стран, где действует торговая сеть, свою продукцию на 50 миллионов евро.

Оставить комментарий Читать комментарии (5)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии