Планирующая агрессивное расширение торговая сеть Lidl обещает осуществить в Эстонии важные перемены

В Эстонии потребители, как сказал 38-летний серб Никола Балабан, предпочитают местную продукцию и любят местную кухню. По словам Балабана, ранее работавшего в правлении хорватского и сербского филиалов Lidl, примерно так же обстояли дела в Сербии. Он уверен, что при назначении в правление латвийского и эстонского филиалов торговой сети Lidl решающую роль сыграл опыт, полученный им в Сербии.

„В Сербии, внутренний валовой продукт которой в два раза меньше, чем ВВП Эстонии или Латвии, более 50% продуктов питания, продающихся в магазинах Lidl, поставляют местные производители. Мне бы хотелось внедрить такую же схему здесь“, - сказал Балабан. Сербский филиал Lidl добился этого за пять лет. Кроме того, сербские производители экспортируют в семь-восемь стран, где действует торговая сеть, свою продукцию на 50 миллионов евро.