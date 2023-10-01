01.10.2023, 10:58
Планирующая агрессивное расширение торговая сеть Lidl обещает осуществить в Эстонии важные перемены(5)
ФОТО: | Delfi Meedia
Немалую роль в переменах отводится отечественным производителям, так как Никола Балабан, вошедший в июне в состав правления латвийского и эстонского филиалов сети супермаркетов-дискаунтеров Lidl хочет увеличить в ассортименте долю местной продукции, пишет Delfi Ärileht.
В Эстонии потребители, как сказал 38-летний серб Никола Балабан, предпочитают местную продукцию и любят местную кухню. По словам Балабана, ранее работавшего в правлении хорватского и сербского филиалов Lidl, примерно так же обстояли дела в Сербии. Он уверен, что при назначении в правление латвийского и эстонского филиалов торговой сети Lidl решающую роль сыграл опыт, полученный им в Сербии.