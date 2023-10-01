В воскресенье в Таллинне начал работу Форум свободной России

На этот раз форум собрал свыше 200 участников из 33 стран мира, на рабочих панелях выступят 40 известных спикеров. По словам основателя форума российского оппозиционера Гарри Каспарова, проведение данной конференции именно в Таллинне очень важно, поскольку это поможет показать жителям Эстонии, что „есть и альтернативная Россия и разные российские граждане, активно поддерживающие Украину“. Антивоенная конференция на этот раз соберет не только тех, кто просто выступает против путинского режима, а и тех, кто отказался от имперской идентичности.

„Мы хотим показать эстонской общественности, что мы ваши союзники. Не все люди, которые противостоят Путину, поддерживают Украину и готовы отказаться от империалистического прошлого и настоящего России. Те, кто соберется в Таллинне, не только выступают против Путина, но и отказались от этой имперской идентичности“, подчеркнул Гарри Каспаров.

Организаторы форума надеются, что итогом конференции станет серьёзный поворот в российском антивоенном движении.

Следить за мероприятием можно было в режиме он-лайн по ссылке: https://www.forumfreerussia.org/main/2023-09-28/live-5-ya-antivoennaya-konferencziya-1-den

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