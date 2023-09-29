За рубежом
29.09.2023, 18:30

ИНТЕРВЬЮ | Гарри Каспаров: скандал вокруг Каи Каллас не стал для меня сюрпризом

 
По мнению Гарри Каспарова, необходимо продемонстрировать, что есть альтернативная Россия и разные российские граждане, которые активно поддерживают Украину.
По мнению Гарри Каспарова, необходимо продемонстрировать, что есть альтернативная Россия и разные российские граждане, которые активно поддерживают Украину.
ФОТО: Julius Kalinskas | Delfi Meedia

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