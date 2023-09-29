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29.09.2023, 18:30
ИНТЕРВЬЮ | Гарри Каспаров: скандал вокруг Каи Каллас не стал для меня сюрпризом
Таави Минник
taavi.minnik@delfi.ee
50
По мнению Гарри Каспарова, необходимо продемонстрировать, что есть альтернативная Россия и разные российские граждане, которые активно поддерживают Украину.
ФОТО:
Julius Kalinskas
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