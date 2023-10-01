Михаил Кылварт: „За 30 лет количество учителей эстонского языка сократилось более чем на треть. Это реальность“

Многие считают, что языковой барьер — одна из главных причин отсутствия чувства единения в Эстонии. Прошлогодние государственные экзамены показали, что из наших школ, как правило, выпускается много людей, вообще не владеющих эстонским языком. Если говорить о клише, то одно из них звучит так: Михаил Кылварт — один из самых больших противников перехода на эстоноязычное образование. Вы же согласны с тем, что нынешняя система не работает?

Безусловно, не работает. Давайте посмотрим на динамику. За 30 лет количество учителей эстонского языка сократилось более чем на треть. Это реальность. Доля эстонцев в высшем образовании снижается с каждым годом. Сегодня проблема уже не в том, что нет учителей, которые могли бы преподавать химию, физику и математику на эстонском языке, а в том, что у нас даже нет учителей, которые могли бы учить учителей.

Реформа, открывшая бесплатный доступ к высшему образованию, привела к тому, что вузам стало проще предлагать образование на английском языке. Так откуда же возьмутся эстоноязычные преподаватели?

Анализ Госконтроля в 2019 году очень хорошо показал, что хотя у нас в стране эстонский язык и культура являются конституционным приоритетом, централизованно развитием эстонского языка никто не занимается.

Я слушаю вас и думаю, как легко мои дети освоили английский язык. Я уверен, что детям, для которых родным языком является русский, удается делать это так же легко. Значит ли это, что английский язык должен стать языком единого языкового пространства Эстонии?