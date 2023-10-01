Михаил Кылварт: „За 30 лет количество учителей эстонского языка сократилось более чем на треть. Это реальность“(9)
В большом интервью Eesti Päevaleht мэр Таллинна и недавно избранный лидер Центристской партии Михаил Кылварт высказался относительно перехода образований на эстонский язык.
Многие считают, что языковой барьер — одна из главных причин отсутствия чувства единения в Эстонии. Прошлогодние государственные экзамены показали, что из наших школ, как правило, выпускается много людей, вообще не владеющих эстонским языком. Если говорить о клише, то одно из них звучит так: Михаил Кылварт — один из самых больших противников перехода на эстоноязычное образование. Вы же согласны с тем, что нынешняя система не работает?
Безусловно, не работает. Давайте посмотрим на динамику. За 30 лет количество учителей эстонского языка сократилось более чем на треть. Это реальность. Доля эстонцев в высшем образовании снижается с каждым годом. Сегодня проблема уже не в том, что нет учителей, которые могли бы преподавать химию, физику и математику на эстонском языке, а в том, что у нас даже нет учителей, которые могли бы учить учителей.
Реформа, открывшая бесплатный доступ к высшему образованию, привела к тому, что вузам стало проще предлагать образование на английском языке. Так откуда же возьмутся эстоноязычные преподаватели?
Анализ Госконтроля в 2019 году очень хорошо показал, что хотя у нас в стране эстонский язык и культура являются конституционным приоритетом, централизованно развитием эстонского языка никто не занимается.
Я слушаю вас и думаю, как легко мои дети освоили английский язык. Я уверен, что детям, для которых родным языком является русский, удается делать это так же легко. Значит ли это, что английский язык должен стать языком единого языкового пространства Эстонии?
В этом есть реальная опасность. Все движется именно в этом направлении, и это неправильно. Мы не смогли в долгосрочной перспективе создать необходимые ресурсы даже для говорящих на эстонском языке. А для русскоязычных людей преподаватель эстонского языка — это тот, к кому они обращаются за частными уроками или желая посещать курсы. Места на бесплатных курсах для взрослых заканчиваются в считаные минуты. Ни в коем случае нельзя сказать, что интерес к эстонскому языку пропал, просто мы как страна не в состоянии удовлетворить этот спрос.
А теперь к ним присоединились и люди из Украины, и их очень много. Первых из них мы приняли уже 24 февраля прошлого года. Однако месяцем раньше, в условиях литовско-белорусского кризиса, я встречался с государственными деятелями и спрашивал: если завтра на площади Свободы окажется тысяча человек, что мы будем делать? И в первые дни войны я сразу сказал, что мы должны быть готовы к тому, что те, кто сюда приедет, станут нашими людьми, большинство из них здесь останется. Такое же чувство было у меня и во Львове, куда я приехал через несколько недель после начала войны, один из первых политиков из Эстонии, кто это сделал: они останутся с нами.
Как они живут сейчас, с точки зрения мэра?
Дети учатся в школах, ходят в детские сады. Но та же проблема: эстонский язык. Как можно выучить эстонский язык, если нет учителей?
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