Эстонский Экспресс
27.09.2023, 08:01

БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ | Михаил Кылварт: это всего лишь еще одно клише — если ты русский, ты путинист

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По словам Михаила Кылварта, интересен сам вопрос о том, как определить, кто настоящий эстонец: нужно брать у человека образец крови или какие-то другие анализы?
По словам Михаила Кылварта, интересен сам вопрос о том, как определить, кто настоящий эстонец: нужно брать у человека образец крови или какие-то другие анализы?
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Михаил Кылварт, недавно избранный лидером Центристской партии, проявляет легкое раздражение, когда с ним снова пытаются говорить о вопросе национальностей. Он спрашивает: не закрепляет ли это клише? Не важнее ли, чтобы Эстония развивала свое собственное направление? Однако обойти тему эстонцев и русских все же не получается. Большое интервью с мэром Таллинна от Eesti Päevaleht.

Ваше избрание вызвало исключительно бурную реакцию за пределами партии. Скажем прямо, речь шла о национальном вопросе. Перед интервью вы сказали, что не хотите использовать клише, но их порождает сама жизнь. Как переломить сохраняющуюся в Эстонии тенденцию делить людей прежде всего на категории „эстонец или русскоязычный“, и только потом смотреть на другие критерии?

Для меня эта ситуация не нова. Такие же вопросы возникали, когда я начинал работать вице-мэром в 2011 году. Тогда тоже многие спрашивали: откуда взялся этот человек, как возможно, что он будет отвечать за такие важные сферы, как образование, культура, работа с молодежью, интеграция? Единственным выходом было доказать себе и своим коллегам, что я могу это делать.

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