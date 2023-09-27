27.09.2023, 08:01
БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ | Михаил Кылварт: это всего лишь еще одно клише — если ты русский, ты путинист(16)
ФОТО: | Delfi Meedia
Михаил Кылварт, недавно избранный лидером Центристской партии, проявляет легкое раздражение, когда с ним снова пытаются говорить о вопросе национальностей. Он спрашивает: не закрепляет ли это клише? Не важнее ли, чтобы Эстония развивала свое собственное направление? Однако обойти тему эстонцев и русских все же не получается. Большое интервью с мэром Таллинна от Eesti Päevaleht.