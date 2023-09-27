БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ | Михаил Кылварт: это всего лишь еще одно клише — если ты русский, ты путинист

Ваше избрание вызвало исключительно бурную реакцию за пределами партии. Скажем прямо, речь шла о национальном вопросе. Перед интервью вы сказали, что не хотите использовать клише, но их порождает сама жизнь. Как переломить сохраняющуюся в Эстонии тенденцию делить людей прежде всего на категории „эстонец или русскоязычный“, и только потом смотреть на другие критерии?

Для меня эта ситуация не нова. Такие же вопросы возникали, когда я начинал работать вице-мэром в 2011 году. Тогда тоже многие спрашивали: откуда взялся этот человек, как возможно, что он будет отвечать за такие важные сферы, как образование, культура, работа с молодежью, интеграция? Единственным выходом было доказать себе и своим коллегам, что я могу это делать.