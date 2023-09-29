Трагический четверг: гибель ребенка в ДТП и несколько пострадавших

Вчера в 13:27 в Таллинне на Пярнуском шоссе, по предварительным данным, 28-летний мужчина за рулем автомобиля Toyota столкнулся с 9-летним мальчиком, ехавшим на самокате по пешеходному переходу, регулируемому дорожными знаками. Мальчика доставили в больницу.

В 16:52 на перекрестке улиц Мере и Инсенери в Таллинне, по предварительным данным, 44-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota, свернул налево и столкнулся с 42-летняя женщиной, пересекавшей дорогу по пешеходному переходу на электросамокате. Женщину доставили в больницу.

В 20:46 в Таллинне на улице Суур-Сыямяэ, по предварительным данным, 27-летний мужчина ехал на мотоцикле Suzuki, на повороте не справился с управлением и съехал с дороги. Мотоциклиста доставили в больницу.

В 23:17 в Харьюмаа на 11 км шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, по предварительным данным, 19-летняя девушка за рулем BMW сбила лося. Водитель была доставлена в больницу.

Вчера в Харьюмаа погиб сбитый автомобилем восьмилетний мальчик, ехавший на самокате. Подробности по ссылке.

Ограничение движения начиная с пятницы, 29 сентября:

На Таллиннской кольцевой дороге в Харьюмаа, непосредственно перед транспортной развязкой Луйге в направлении Юри (20 км) в пятницу с 9.00 до 20.00 в зоне проведения дорожных работ закрыта одна полоса движения и ограничена скорость движения транспортных средств до 70 км/ч.

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