В Харьюмаа в аварии погиб восьмилетний мальчик

В четверг, 28 сентября, в 20:17 произошла авария возле автобусной остановки Lehola на 6 км шоссе Кейла-Хаапсалу в волости Ляэне-Харью в Харьюмаа. По предварительным данным, мальчик вместе с самокатом вышел из автобуса, после чего выехал на самокате на дорогу позади автобуса. На неожиданно выехавшего на проезжую часть мальчика наехал легковой автомобиль Land Rover под управлением 60-летнего мужчины.

В результате столкновения ребенок получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. К сожалению, несмотря на усилия медиков, ночью он скончался.

Водитель легкового авто был трезв и имеет права соответствующей категории. Максимально разрешенная скорость на отрезке составляет 90 км/ч. Во время аварии асфальт был сухим. На улице уже было темно, но горело уличное освещение.

Точные обстоятельства случившегося будут установлены в ходе уголовного производства.

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