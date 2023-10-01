Жительнице Таллинна выставили счет за телефон в размере 41 000 евро

Ирен столкнулась с серьезной проблемой, которая потенциально может привести ее к банкротству: „Получается, что ни один клиент Telia не застрахован и может столкнуться с тем же самым, но я настроена решительно и пойду до конца – если понадобится, дойду до суда“.

Жительница Таллинна считает, что она стала жертвой мошенников – ее телефон взломали и украли все пароли, что привело к страшной ситуации – за услуги, которыми она не пользовалась, ей пришел счет в размере 41 000 евро. „Скорее всего мой телефон взломали, слили все данные, а затем продали их в даркнете, потому что я совершенно не видела никакой исходящей от телефона активности, со стороны все было как всегда“, – предполагает Ирен.

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Я была в Эстонии, а не где-то за границей

Ирен является клиентом Telia. В этой компании Ирен приобретала телефон и компьютер, а также подключала для своего бизнеса услугу колл-центра. По словам женщины оба устройства были снабжены надежной защитой, везде стояли пароли, а также был подключен специализированный лицензионный софт. Однако злоумышленники каким-то образом все-равно смогли взломать ее устройства и произвести звонки, которые, в конечном итоге, привели к формированию счета на огромную сумму. „Учетную запись одного из пользователей удалось взломать, точнее это был не взлом, а кража логина и пароля с мобильного телефона. После чего чужое устройство смогло авторизоваться в приложении и совершать звонки. Данное действие с 18 августа и вплоть до 4 сентября системой Telia не было расценено как угроза“.