Коллаж. Счет в Telia
Коллаж. Счет в Telia
ФОТО: Erakogu
Новости Эстонии
28.09.2023, 08:05

„Никто из клиентов не защищен, а правды не добиться“: жительнице Таллинна пришел счет за телефон на 41 000 евро

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В редакцию портала RusDelfi обратилась возмущенная читательница, которая чувствует себя обманутой. „Мой телефон взломали, а Telia обнаружила проблему только тогда, когда сгенерировала счет на 41 тысячу евро, но хуже всего, что компания пытается переложить вину на меня“, – пожаловалась журналистам Ирен.

Ирен столкнулась с серьезной проблемой, неразрешение которой может привести ее к банкротству: „Получается, что ни один клиент Telia не застрахован и может столкнуться с тем же самым, но я настроена решительно и пойду до конца – если понадобится, дойду до суда“.

Жительница Таллинна считает, что она стала жертвой мошенников – ее телефон взломали и украли все пароли, что привело к страшной ситуации – за услуги, которыми она не пользовалась, ей пришел счет в размере 41 000 евро. „Скорее всего мой телефон взломали, слили все данные, а затем продали их в даркнете, потому что я совершенно не видела никакой исходящей от телефона активности, со стороны все было как всегда“, – предполагает Ирен.

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