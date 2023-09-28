„Никто из клиентов не защищен, а правды не добиться“: жительнице Таллинна пришел счет за телефон на 41 000 евро

Ирен столкнулась с серьезной проблемой, неразрешение которой может привести ее к банкротству: „Получается, что ни один клиент Telia не застрахован и может столкнуться с тем же самым, но я настроена решительно и пойду до конца – если понадобится, дойду до суда“.

Жительница Таллинна считает, что она стала жертвой мошенников – ее телефон взломали и украли все пароли, что привело к страшной ситуации – за услуги, которыми она не пользовалась, ей пришел счет в размере 41 000 евро. „Скорее всего мой телефон взломали, слили все данные, а затем продали их в даркнете, потому что я совершенно не видела никакой исходящей от телефона активности, со стороны все было как всегда“, – предполагает Ирен.