ГРАФИК | В этом году участились велосипедные кражи. Смотрите, где воровали чаще всего

Одной из причин участившихся краж, вероятно, является сложная экономическая ситуация в стране, предполагает руководитель по ведению делопроизводств Тартуского отделения полиции Тимо Рейнтал. „К тому же велосипеды можно быстро и относительно легко украсть. К сожалению, люди все так же готовы покупать велосипеды сомнительного происхождения, а это, в свою очередь, создает рынок для продавцов краденных велосипедов“, – рассказывает Рейнтал.

Однако иногда воры попросту бросают велосипед, когда он уже больше не нужен. В таких случаях велосипед может попасть в полицию как „найденный предмет“. Поэтому тем, у кого украли двухколесный транспорт, время от времени стоит заглядывать в этот раздел. Стоит однако напомнить, что даже если вы найдете принадлежащий вам предмет, вам еще придется доказать, что вы являетесь владельцем. Только тогда вам удастся вернуть свой велосипед или другую вещь.



Подробнее о том, почему нельзя хранить велосипеды в коридорах, часто ли в ломбардах сообщают о краденых вещах, и почему уличные воры не боятся камер – читайте по ССЫЛКЕ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.