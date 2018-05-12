ВИДЕО | В Эстонии эпидемия велокраж – уличные воры уже не боятся камер

В этом году участилось количество велосипедных краж. Потому что, во-первых, в стране экономический кризис, а, во-вторых, их легко украсть, рассуждает сотрудник полиции. В случае Евгения и Ирины не спасли ни замки, ни видеокамеры. Почему нельзя хранить велосипеды в коридорах, часто ли в ломбардах сообщают о краденых вещах и на какую сумму в среднем совершают кражи велосипедов – в материале RusDelfi.