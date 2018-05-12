Новости Эстонии
28.09.2023, 21:57

ВИДЕО | В Эстонии эпидемия велокраж – уличные воры уже не боятся камер

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“Следователь не особо-то и заморачивался в поисках“

В этом году участилось количество велосипедных краж. Потому что, во-первых, в стране экономический кризис, а, во-вторых, их легко украсть, рассуждает сотрудник полиции. В случае Евгения и Ирины не спасли ни замки, ни видеокамеры. Почему нельзя хранить велосипеды в коридорах, часто ли в ломбардах сообщают о краденых вещах и на какую сумму в среднем совершают кражи велосипедов – в материале RusDelfi.

Помимо Евгения, велосипедов лишилась и женщина из соседнего подъезда – причем сразу двух. При этом кражи на востребованность велогаража никак не повлияли. „Председатель спрашивал, буду ли я свое место занимать, а то из желающих припарковать свой велосипед уже выстроилась очередь“, – удивлялся Евгений.

„Я сам гуглил разные группы в Facebook, отслеживал okidoki. Думал может вор решится продать краденное, и так я найду свой велосипед. К тому же на каждом велосипеде есть серийный номер. И даже если воры сдадут велосипед, например, в ломбард, то по идее через серийный номер может всплыть краденный товар“, – рассуждал Евгений.

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