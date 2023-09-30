Полиция: в общежитиях больше конфликтных ситуаций, чем в обычных квартирных товариществах

При решении конфликтов среди соседей в таких общежитиях следует в первую очередь опираться на разумность и взаимоуважение, отмечают в полиции. „Обязанность терпеть возможные неудобства должна быть разумно ограничена, и если человек считает, что его право на покой нарушено, то у него есть возможность обратиться в соответствующие учреждения за защитой своих прав. Например, подумать об обращении в Департамент социального страхования или в местное самоуправление“, — отмечает Ахти Йыэмаа.

Поведение каждого члена общества регулируется не только законами, но и совместно согласованными нормами и правилами, а также основами вежливости, заверяет участковый полицейский Ляэне-Харьюского отделения полиции. „Свобода одного человека делать что-либо не должна ограничивать свободу кого-то еще. Каждый житель дома несет большую ответственность за нормальные условия проживания всех обитающих в доме людей. В том числе без привлечения помощи патрулей полиции и регулярного контроля со стороны участковых или социальных работников“.

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