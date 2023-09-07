07.09.2023, 07:04
Жительница Таллинна: Соседи ночами устраивают громкие вечеринки с алкоголем и мочатся прямо из окна(1)
ФОТО: Delfi Meedia
Молодые люди, проживающие в общежитии в Таллинне, уже несколько месяцев не дают покоя соседям из близлежащих домов. При этом на шумные ночные выходки компании и аморальное поведение жаловаться почти никто не спешит. С проблемой не смогла смириться только Кристина, чьи окна оказались напротив. По словам девушки, на ее постоянные вызовы полиция перестала реагировать, а лично поговорить с шумной компанией она опасается. В ситуации разбирался RusDelfi.