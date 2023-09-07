Жительница Таллинна: Соседи ночами устраивают громкие вечеринки с алкоголем и мочатся прямо из окна

„Они никого не боятся, а люди вокруг страдают“

Кристина, жительница дома на улице Котка, столкнулась, как она считает, с проблемой, не характерной для Эстонии. „Именно так меня уверяют местные“, — делится девушка. Все лето жителей домой терроризируют соседи. „С периодичностью один раз в три-четыре дня соседи устраивают шумные вечеринки с алкоголем, с криками, громкой музыкой. Они мочатся и блюют из окна. Все это происходит и в дневное время, но это не самое важное, а вот ночь — это кошмар“, — не может сдержать эмоций Кристина.