Новости Эстонии
07.09.2023, 07:04

Жительница Таллинна: Соседи ночами устраивают громкие вечеринки с алкоголем и мочатся прямо из окна

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Скриншот видео, которое прислали жильцы по улице Котка
Скриншот видео, которое прислали жильцы по улице Котка
ФОТО: Delfi Meedia

Молодые люди, проживающие в общежитии в Таллинне, уже несколько месяцев не дают покоя соседям из близлежащих домов. При этом на шумные ночные выходки компании и аморальное поведение жаловаться почти никто не спешит. С проблемой не смогла смириться только Кристина, чьи окна оказались напротив. По словам девушки, на ее постоянные вызовы полиция перестала реагировать, а лично поговорить с шумной компанией она опасается. В ситуации разбирался RusDelfi.

„Они никого не боятся, а люди вокруг страдают“

Кристина, жительница дома на улице Котка, столкнулась, как она считает, с проблемой, не характерной для Эстонии. „Именно так меня уверяют местные“, — делится девушка. Все лето жителей домой терроризируют соседи. „С периодичностью один раз в три-четыре дня соседи устраивают шумные вечеринки с алкоголем, с криками, громкой музыкой. Они мочатся и блюют из окна. Все это происходит и в дневное время, но это не самое важное, а вот ночь — это кошмар“, — не может сдержать эмоций Кристина.

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